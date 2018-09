Überraschender Aufstieg

Oliver Schwers

Templin (MOZ) Vom Streifenwagen direkt auf den Staatssekretärssessel ist es nur ein kurzer Sprung. Andreas Büttner (Die Linke) hat das gerade hinter sich. Der Templiner Politiker übernimmt die Nachfolge von Almuth Hartwig-Tiedt im Brandenburger Sozialministerium.

Der Anruf erreichte ihn auf Streifenfahrt in Berlin. „Ich war gerade im Funkwagen, als mich die Landesvorsitzende der Linken fragte, ob ich mir vorstellen könne, Staatssekretär zu werden“, schildert Andreas Büttner die Situation. „Da musste ich vor Überraschung erst mal versuchen, Subjekt, Prädikat und Objekt wieder in einen Satz zu reihen.“ 72 Stunden hatte er dazu Zeit. Und sagte zu.

Damit soll der Templiner, der als Polizist in Berlin-Spandau seinen Dienst versieht, ab 1. Oktober zum neuen Staatssekretär im Brandenburger Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie nachrücken.

Der Karrieresprung hat seine Ursache im Lunapharm-Skandal, der die ebenfalls aus der Uckermark stammende Ministerin Diana Golze (Die Linke) gerade zum Rücktritt zwang. Sie übernahm damit die politische Verantwortung für Missstände in der Medikamentenaufsicht ihres Ministeriums. Dabei geht es um illegale und möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente. Auch Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt hatte signalisiert, ihren Posten zu räumen, sobald eine neue Ministerin gefunden sei. Das ist mit Susanna Karawanskij (Die Linke) nun geschehen.

„Der Erwartungsdruck ist jetzt sehr hoch“, sagt Andreas Büttner nach seinem ersten Gespräch mit seiner neuen Chefin. „Neben der Aufklärung des Falles muss auf jeden Fall verhindert werden, dass das noch mal vorkommt.“ Doch im Ministerium gibt es weitere wichtige Baustellen: Teilhabegesetz, Krankenhausplanung in Abstimmung mit Berlin, Landespflegegeldgesetz, Runder Tisch gegen Kinderarmut. „Persönlich glaube ich, dass es eine echt schwierige Aufgabe wird, an die ich mit Respekt herangehe“, so Büttner. Und in Bezug auf die Ministerin: „Ich denke, dass wir ein Super-Team bilden können. Sie ist eine durchsetzungsstarke Frau, die den Blick von außen mitbringt, und ich habe den Blick von innen durch meine Arbeit in der Landespolitik.“

Die Innensicht stammt noch aus der FDP-Zeit des Politikers, der bis vor drei Jahren als Liberaler im Landtag saß und nach dem Ausscheiden seiner Partei zu den Linken wechselte. Seit 2014 fuhr der vierfache Familienvater dann wieder im Berliner Funkwagen und versah seinen Job in der früheren Dienststelle. „Ich war auch total gern wieder bei der Polizei“, sagt Büttner. „Wir sind dort ein tolles Team. Da stimmt mich der Wechsel etwas traurig. Auf der anderen Seite wird man nicht jeden Tag gefragt, Staatssekretär zu werden. Ein tolle Chance, um auch Strukturen zu verändern. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ein politischer Mensch bin.“

Sein Angestellten-Vertrag läuft vorerst bis zum Ende der Legislaturperiode. Also bleibt ihm bis zum Herbst 2019 nicht viel Zeit. Was danach kommt, entscheiden die Wahlergebnisse der Linken in Brandenburg. Wechselt die politische Führung, wechseln in der Regel auch die Staatssekretäre. Wie schätzt er den Zustand des Superressorts ein? „Es gibt Verbesserungsbedarf in den Arbeitsabläufen. Das werden wir angehen.“ Zunächst will er mit den Führungskräften reden. „Und dann laufe ich einfach mal durchs Haus und höre mir an, was die Leute sagen.“

Für die Familie dürfte die Zeit dann wieder knapper werden. Doch Andreas Büttner hat gemeinsam mit seiner Frau über den Karrieresprung entschieden. Die redete ihm zu. Auch aus der Partei hat er Zuspruch, obwohl einige sich durchaus überrascht zeigen, dass die Wahl auf ihn fiel.

Die Frage nach einer möglichen Kandidatur für den Landtag – diesmal mit Linken-Parteibuch – will er jetzt noch nicht beantworten. „Das war jetzt einfach mal alles viel zu überraschend, ich muss mich erst sortieren.“