Attacken auf Wild in Finow

Marco Marschall

Eberswalde War es ein Wolf oder doch eher ein jagender Hund, der in der Nähe des Flugplatzes einen jungen Rehbock gerissen hat? Wie der Zeitung zugetragen wurde, hat ein Besitzer von Labradormischlingen seine Vierbeiner dort schon länger nicht mehr im Griff.

Direkt an der Zufahrt zum Flugplatz, 30 Meter vom Haupttor hat Betriebsleiter Martin Knoll den Rehbock, einen sogenannten Jährling, am Mittwoch gefunden. Die Art und Weise, wie das Tier getötet wurde, habe Rätsel aufgegeben. Die Bauchdecke aufgerissen, ein Stück der Keule fehlt. Knoll schaltet Förster Karsten Bender ein, Revierleiter von Heegermühle. Der will eine Wolfsattacke nicht ausschließen, macht Bilder und schickt sie an Carina Vogel, Ansprechpartnerin für solche Rissgutachten beim Land. Die Wolfsbeauftragte befindet sich derzeit auf einer Tagung und kann sich erst am Montag zum konkreten Fall äußern.

Dass Isegrim in Brandenburg immer heimischer wird, ist kein Geheimnis. 29 Rudel wurden im laufenden Wolfsjahr bereits gezählt, 23 im vergangenen. Doch leben sie auch in Eberswalde? Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten hat sich bei Zoodirektor und Stadtförster schlau gemacht. Beide gehen davon aus, dass Wölfe auch die Eberswalder Gegend durchstreifen. Fährtenfunde habe es bereits gegeben, aber keine Bissspuren, die Isegrim eindeutig zugeordnet werden konnten.

Bisher auch nicht beim Rehbock am Flugplatz. Im Zuge der Recherche erhärtet sich ohnehin der Verdacht, dass es sich um freilaufende Hunde handelt, die in diesem Bereich ihrem Jagdinstinkt nachgehen. Wie der Zeitung von verlässlicher Quelle berichtet wird, sei ein Halter mit einem Labrador-Mix im Gebiet unterwegs. Die Hunde, wahrscheinlich zwei Geschwistertiere, seien bereits dabei beobachtet worden, wie sie Wildschweinen, Jungschwänen und Rehen hinterherjagten. Wird der Halter darauf angesprochen, reagiere er aggressiv.

Das Ordnungsamt Eberswalde sei in Kenntnis gesetzt, berichtet die Quelle. Und das bereits vor Wochen. Der Name eines der beiden Hunde sei bekannt und an die Behörde weitergeleitet worden, ebenso der Hinweis, wie man mit dem Halter in Kontakt kommen könnte.

Die Pressestelle des Rathauses bestätigt solche konkreten Hinweise nicht, sondern nur eine allgemeine Meldung. Zudem müsse mit so etwas sensibel umgegangen werden, meint Nancy Kersten. Manchmal handele es sich um Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Doch es gibt noch ein weiteres Indiz für jagende Hunde im Gebiet des Flugplatzes. Wie Revierleiter Karsten Bender berichtet, sei vor Wochen in der Fliegersiedlung schon einmal gerissenes Rehwild gefunden worden. „In dem Fall definitiv vom Hund“, sagt Bender. Die Steuermarke habe direkt daneben gelegen. Der Revierleiter von Heegermühle hat diesen Fall an Eberswaldes Stadtförster Mattes Krüger übergeben.

Ob der am Mittwoch gefundene Rehbock vom selben Hund gerissen wurde, ist noch unklar. Darüber hinaus steht auch das Gutachten der Wolfsexpertin noch aus.

Wie der Zeitung berichtet wird, seien wildernde Hunde immer wieder ein Problem. Vor Jahren waren es Huskies, die in Eberswalde regelmäßig Strecke gemacht hätten.

Für den Halter, der seine Hunde von der Leine gelassen hat, kann es bei „Jagderfolg“ teuer werden. Ab 300 Euro bis in die Tausende, wie Karsten Bender erklärt. Auch die Wegnahme des Tieres kann drohen.