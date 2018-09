Beitrag für das Oderbruch gesenkt

Ulf Grieger

Kienitz (MOZ) Die Ausschussmitglieder des Gewässer- und Deichverbandes (Gedo) haben am Donnerstag in Kienitz die Weichen für die Verbandsarbeit neu gestellt. Eine neue Satzung, die Aufnahme von Direktmitgliedern und der Haushalt 2019 wurden beschlossen.

Die neue Satzung des Gedo hat vor allem den Veränderungen im Wassergesetz Rechnung getragen. Die wichtigste Neuerung ist dabei die Aufhebung des bisherigen Beitrags-Flickenteppichs, der sich nach „Vorteilsgebieten“ für Schöpfwerke richtete. Entsprechend der fast 300 Jahre alten Erkenntnis, dass das Oderbruch ein in sich geschlossener Naturraum ist, der seit der Trockenlegung 1753 künstlich entwässert wird, wird er künftig auch als einheitliches Beitragsgebiet behandelt. Die Außengrenze dieses Gebietes wurde mit 20 Metern über Null des Deutschen Haupthöhennetzes (DHNN) festgelegt (bisher 17 Meter). Alle Höhenlagen innerhalb dieser Grenze gelten ebenfalls als Oderbruchbereich. Da die Aufsichtsbehörde, das Umweltministerium, bereits Zweifel angemeldet hat, wird der neuen Satzung eine umfangreiche Begründung beigefügt. Das Verbandsgebiet außerhalb dieser 20-Meter-Höhengrenze gilt demnach als Beitragsgebiet Höhe.

Weitere Änderungen betreffen den Umstand, dass der Verband nur noch kleinere verbandliche Gewässerschauen veranstaltet, ansonsten an den behördlichen Schauen nur noch beteiligt ist. Bislang war der Gedo Hauptveranstalter der Gewässerschauen im Oderbruch. Der Verbandsbeirat wird aufgelöst bzw. den Verbandsgremien zugeordnet, in denen auch Nichtmitglieder mitarbeiten dürfen. Die neue Satzung wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Aus Liepe kam die einzige Gegenstimme. Karl-Heinz Manzke sollte im Auftrag seiner Gemeindevertreter dagegen protestieren, dass die Anwohner des Niederoderbruchs mit fast 30 Euro drei mal so hohe Beiträge zahlen sollten wie die Grundstückseigentümer auf der Höhe.

Doch als er erfuhr, dass die Beiträge für des gesamte Oderbruch auf den einheitlichen Solidarbeitrag von 20,62 Euro je Hektar abgesenkt werden, zeigte er sich erleichtert. Diese Beitragssenkung sorgt für ein Haushaltsdefizit 2019 in Höhe von 78 000 Euro, das aus der Rücklage gedeckt wird. Der Hektarbeitrag für die Höhe wurde für 2019 bei 14,09 Euro je Hektar belassen.

Gesetzlich festgelegt ist bereits die Notwendigkeit der Aufnahme direkter Mitglieder, also der Einstieg in den Mitgliederverband an Stelle der kommunalen Vertreterschaft. Die direkten Mitglieder, bislang sind es 17 Antragsteller, bekommen einen eigenen Wahlbezirk. Je angefangene 3000 Hektar haben sie eine Stimme im Verbandsausschuss, um die die kommunalen Anteile gesenkt werden.

Der Ausschuss hat den Jahresabschluss 2017 bestätigt und die Geschäftsführung dafür entlastet. Die Rücklage ist um 300 000 Euro gewachsen. Die Verbandsrücklage soll nach Information des Geschäftsführers ausreichen, um im Notfall den Betrieb aufrechterhalten zu können, wenn es wegen der neuen Satzungen nicht möglich sein sollte, die Beiträge einzuziehen. Die Rücklage ist nicht durch die Beiträge entstanden, sondern durch die Erfüllung zusätzlicher Aufträge Dritter durch den Verband. Mit der Rücklage wird der Beitrag bereits seit Jahren gestützt.