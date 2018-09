Die Oelse fließt wieder

Olaf Gardt

Beeskow Die Oelse, die noch vor wenigen Tagen am Unterlauf völlig ausgetrocknet war, führt plötzlich wieder Wasser, ohne das es im rund 90 Quadratkilometer großen Einzugsgebietes des Flüsschens in dieser Zeit geregnet hätte. Der Wasser- und Bodenverband gibt an, dass in den vergangenen Tagen Entkrautungsarbeiten in der Gegend um Ragow stattgefunden hätten, die dazu führten, dass das Wasser wieder läuft.

Etwas rätselhaft klingt diese Erklärung schon, denn wenn der Fluss so zugewachsen war, dass überhaupt kein Wasser mehr geflossen ist, hat der Verband wohl zu spät reagiert und der Abfluss hätte kontinuierlich erfolgen können, wenn die Entkrautungsarbeiten eher durchgeführt worden wären.

Die Oelse entspringt dem Möschensee bei Groß Muckrow, geht östlich an Chossewitz vorbei in den Klingeteich. Später durchfließt sie mehrere Kleingewässer und schließlich den Oelsesee. Im Unterlauf wird sie zwischen Schneeberg und Oegeln zum Oegelfließ und mündet dann bei Beeskow in den Spree. Dieser letzte Abschnitt des Flüsschens war zuletzt, abgesehen von einigen Restlöchern, praktisch ausgetrocknet. Fließendes Wasser gab es dort gar nicht mehr. Nun ist der Pegelstand mit knapp 50 Zentimetern an der Brücke hinter dem Beeskower Bahnübergang sogar relativ hoch.(gar)