Flüsse dürfen mehr mäandern

Kerstin Ewald

Bernau Sieben Areale, gelegen an Panke, Dranse und Wuhle, sollen in den folgenden Jahren renaturiert werden. Dies legte die sogenannte „Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG)“ bei ihrer Sitzung am Donnerstag in Bernau fest. Davon liegen vier Flussabschnitte an der Panketaler Panke, einer an der Lindower Panke. Ein weiterer befindet sich an der Dranse in Panketal und der siebente und südlichste an der Ahrensfelder Wuhle. Alle anvisierten Flächen sind im Besitz der öffentlichen Hand.

Die PAG ist ein im Juni gegründetes Gremium, an dem Vertreter der Kommunen Bernau, Ahrensfelde und Panketal ebenso wie Mitarbeiter der Wasser- Boden und Naturschutzbehörden teilnehmen. Den Großteil der inhaltliche Zuarbeit leistet der Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“, der auch als Träger der bevorstehenden Renaturierungsmaßnahmen fungiert.

Wichtig für die beteiligten Gemeinden dürfte die Information gewesen sein, dass die Maßnahmen aus dem sogenannten Flächen- oder Ökopool des Landkreises finanziert werden können. Dies ist der Fonds, in den Privatleute und Bauträger einzahlen, die für ihre Projekte Flächen versiegeln wollen. Diese Mittel stellt dann der Landkreis wiederum zum Beispiel zur Flussrenaturierung zur Verfügung.

Zentral für die Kommunen bei den bevorstehenden Maßnahmen, erläutert Josefine Wahl vom Fachbereich „Infrastruktur und Umwelt“ der Gemeinde Ahrensfelde, ist auch der Hochwasserschutz. In Ahrensfelde, wo die Wuhle entspringt, wird ein Abschnitt derselben nord-westlich des Birkenrings saniert. „Die Kleingartensiedlung an der Eicher Wuhle ist massiv von Überschwemmungen betroffen, dagegen können wir mit dieser Sanierung etwas tun.“

Nächster Schritt wird die Vorplanung der sieben Renaturierungsprojekte sein, mit der teilweise externe Planungsbüros beauftragt werden. Danach können sich die Bürger in verschiedensten Gremien an der endgültigen Planung beteiligen. Bis wirklich Erde bewegt wird, kann es noch zwei Jahre dauern.