Jugend-Kreisliga mit Rekordzahl in neue Saison

Rudolf Heger

Beeskow/Frankfurt Das erste Turnier der Kreisliga der Jugend U 14 und U18 im Bohlekegeln fand in Frankfurt (Oder) am Winterhafen auf einer neutralen Bahn statt. Insgesamt waren 28 Jugendliche, davon allein zwölf vom SV Bremsdorf, auf der Bahn. Der 1. KC Beeskow war mit neun Jugendlichen und der SV Wellmitz erstmalig wieder mit sieben Nachwuchskeglern am Start. Die Teilnahme von Wellmitz belebte natürlich das Turnier und sorgte für eine Rekordbeteiligung.

Den Wettkampf begannen die U-14-Kegler. Das Turnier gewannen die Beeskower mit 1873 Holz. Für die Kreisstädter spielten Kimberly Lehmann 528 Holz, Emily Müller 668 (+68) und Marvin Etterich 677 (+77). Platz 2 ging an das erste Team der Bremsdorfer mit 1838 Holz. Finja König spielte für den Zweitplatzierten 537 Holz, Mika Siewert 513, Nikita Sebastian 643 (+43) und Hannes Breitenfeld 658 (+58). Dritter wurde die zweite Mannschaft der Bremsdorfer mit 1480 Holz. Dazu steuerten Timo Tilscher 491, Emma Krüger 504, Nico Neumann 420 und Hannes Keller 485 bei.

Für Wellmitz war mit Lilu Redlich (550) nur eine Starterin auf der Bahn, so dass es nur für den vierten Platz reichte. Aus der Scharr der jungen Nachwuchskegler hatten die Bremsdorfer mit Emma Koch noch ein Talent als Einzelstarter mitgebracht. Sie spielte prima 534 Holz.

Danach war die Frankfurter Bahn für die U-18-Kegler reserviert. Auch hier gewannen die Beeskower mit 2204 Holz. Die vier Teamspieler erzielten durchweg Ergebnisse oberhalb der 700er Grenze. Jonas Kopca 714 Holz (+14), Dustin Lehmann 717 (+17), Daniel Hahn 742 (+42) und der erst 14 Jahre alte fünffache Deutsche Meister Sebastian Hahn 745 (+45).

Eine prima Leistung vollbrachten die Wellmitzer Kegler in ihrem ersten Kreismeisterschaftsturnier mit dem zweiten Platz und 2084 Holz, wobei Samantha Kraft 690, Aaron Reinecke 653, Jakob Friedrich 682 und Katja Pohle mit 712 Holz (+12) sogar die 700 knackte. Platz 3 ging an die Bremsdorfer mit 2012 Holz. Da die diese mit Phillip Kneuß (606), Jörg Niedlich (695) und Sophie Riedel (711/+11) nur drei Starter hatten, war das Bremsdorfer Team ohne Streichwert etwas im Nachteil.

Auch in der U 18 waren Einzelstarter auf der Bahn. Für Beeskow spielten Niklas Walmuth 701 Holz (+1) und Lion Müller 670. Für Wellmitz kegelten Julia Menzel 593 und Zoe Säber 583.

Am Wochenende werden die Landesauswahlspieler Emily Müller, Marvin Etterich, Sebastian Hahn, Dustin Lehmann und Jonas Kopca (alle 1. KC Beeskow) in Vorbereitung auf den Deutschlandpokal am Landestrainingslager in Berlin, Kablow und Königs Wusterhausen teilnehmen.