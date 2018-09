Die Zukunft am Aufschlag

Dirk Schaal

Zepernick (MOZ) Nach einer intensiven Vorbereitung wird es für die Volleyballerinnen der SG Einheit Zepernick am Sonntag ernst. Um 15 Uhr kommt zum Saisonauftakt der Regionalliga Nordost die SG Rotation Prenzlauer Berg III nach Zepernick.

Es ist schon eine Erfolgsgeschichte, die sich im letzten Jahrzehnt in Zepernick zugetragen hat. 2004 wurde die Abteilung Volleyball bei der SG Einheit Zepernick gegründet, nur wenig später trainierte Marita Bluhm die ersten vier Kinder. „Da war es nicht absehbar, dass der Nachwuchs mal den Hauptaugenmerk bekommt“, erklärte Steffen Trobisch, heute Regionalliga-Trainer, damals Spielervater.

Heute trainieren über 100 Mädchen und junge Frauen in Zepernick, die Regionalliga-Mannschaft ist das Aushängeschild. Möglich wurde der Erfolg, weil eben die Eltern mitzogen, selbst zu Trainern wurden und auch nach der aktiven Laufbahn der eigenen Kinder dem Verein die Treue hielten, wie Abteilungsleiter Michael Jeschke den Aufschwung begründete. Mittlerweile ist Zepernick Landesleistungsstützpunkt des Brandenburgischen Volleyballverbandes, Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften stehen in der Erfolgsliste und in Zepernick ausgebildete Spielerinnen schafften es mit anderen Vereinen bis in die zweite Bundesliga.

Und genau da schließt sich das (neue) Konzept des Vereins an, neben dem Freizeitvolleyball, der die Stütze des Vereins bildet, will Einheit noch leistungsorientierter in der Spitze werden.

„Wir wollen mit allen Nachwuchsteams bei Deutschen Meisterschaften teilnehmen“, ruft Michael Jeschke unverblümt zur Zielsetzung auf. Das bedeutet, dass sich alle Mannschaften über die Landesmeisterschaften dafür qualifizieren, also die Besten in Brandenburg sind. Dass dies nicht blauäugiger Leistunsgwahn ist, sondern über ein Fordern und Fördern des Nachwuchses erreicht werden soll, stellt Steffen Trobisch klar. Und dass funktioniert, hat die Vergangenheit bereits gezeigt.

Und da schließt sich der Bogen zur Regionalliga-Mannschaft, die auch in Zukunft aus dem erfolgreichen Nachwuchstopf gespeist werden soll. Jedoch dann nicht mehr als Regionalliga-Team, sondern Bundesliga. „Sicher ist das ein Thema und deshalb haben wir in dieser Saison auch vier Frauen-Teams in die Meisterschaft geschickt. Wir möchten mittelfristig alle vier Klassen von der Landesklasse bis zur 3. Bundesliga besetzen“, sagte Michael Jeschke. So verspricht sich der Verein, dass jede Spielerin gemäß ihrer Leistungsfähigkeit eingesetzt wird.

In ihrer zweiten Regionalliga-Saison wollen die Einheit-Frauen noch kleine Brötchen backen. Viele Mannschaften sind in der Zusammensetzung nach Fusionen große Unbekannte in der Liga, die Standortbestimmung steht also noch aus.

Trotzdem ist man in Zepernick guter Dinge, eine gute Rolle im Ligageschehen spielen zu können. Zwar gab es drei Abgänge zur neuen Saison, dem stehen aber auch zwei Rückkehrer gegenüber. Die 19-jährige Thea Janisch (bisher VCO Berlin, Köpenicker SC) und die 21-jährige Nele Trobisch (SC Potsdam, VSV Havel). In ihren bisherigen Vereinen schnupperten sie schon Bundesliga-Luft. Nun werden sie für Einheit wieder auf Punktejagd gehen und das Team verstärken, da ist sich Steffen Trobisch sicher.

In anderen Sportarten würde man einen Jahresetat von 4000 Euro Sponsorengeld belächeln. Für den Gesamtverein wohlgemerkt. In Zepernick ist man da eben bescheiden, was bleibt auch übrig. So setzt man auf gut ausgebildete Spieler aus der eigenen Jugend, die dann gleichzeitig dem neuen Nachwuchs sportliche Perspektiven im Verein aufzeigen.

Noch mehr als bisher sollen auch die Fans mitgenommen werden. So wird es im Saisonverlauf Zepernicker Volley-Days geben, bei denen mehrere Teams nacheinander antreten und so ein sportliches Rahmenprogramm für die Regionalliga-Truppe geboten wird.

Mit einem Sieg gegen das dritte Team von Rotation Prenzlauer Berg wollen sie am Sonntag, Beginn 15 Uhr, in der Sporthalle der Zepernicker Grundschule in die Saison starten. Dabei hoffen die Zepernicker auf zahlreiche Unterstützung.