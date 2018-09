Para-Weltmeisterin trainiert beim FRC

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit zwei Jahren hat der Frankfurter Radsportclub mit der Polin Anna Harkowska eine international erfolgreiche Sportlerin in seinen Reihen. Die 38-Jährige kehrte vor wenigen Wochen als mehrfache Siegerin vom Para-Weltcup aus Kanada zurück.

Ein bisschen aufgeregt sind die kleinen Radsportlerinnen des FRC 90 schon. Es kommt selten vor, dass eine mehrfache Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften sie auf einer Ausfahrt begleitet. Und sich dann noch Zeit nimmt, ihnen die Medaillen ihrer jüngsten Erfolge zu zeigen: Als Siegerin im Zeitfahren und Straßenrennen kehrte die am linken Bein gehandicapte Anna Harkowska vom Weltcup der Para-Radsportler aus dem ostkanadischen Baie Comeau zurück – und mit einem großen Glaspokal für ihren Sieg in der Weltcup-Serie der Klasse C5 (geringste Behinderung, u.a. vollständige Lähmung einer Muskelgruppe).

„Ja, Anna ist für unseren Verein ein Aushängeschild und eine gute Werbung. Und sie motiviert die Kinder, die ihre Erfolge schon bestaunen“, sagt FRC-Geschäftsführer Dan Radtke. Neben ihr sind weitere polnische Jugendfahrer und Jedermänner sowie Harkowskas Betreuer und Lebensgefährte Marian Kowalski Mitglied im Verein.

Vor gut zwei Jahren erreichte den Verein die Anfrage, ob Anna Harkowska in Frankfurt trainieren kann. Mittler war ein Bekannter, der hier studiert hatte und von den guten Trainingsbedingungen und engen Kontakten zwischen polnischen und FRC-Sportlern wusste. So kam die gebürtige Swinemünderin nach Frankfurt, zog nach Slubice und ist regelmäßig vor allem in der Oderlandhalle anzutreffen. Das gemeinsame Training mit den Jedermännern des Vereins hat sich schnell ausgezahlt. „Man lernt, in der Gruppe das Hinterrad zu halten, bis man überholen kann, lernt, ein Rennen zu lesen. Ich hatte keine Angst mehr, im Feld zu fahren“, gibt die zierliche Polin einige Erfahrungen wieder. Und holte prompt bei der Para-WM 2016 im Scratch der C4-5 den Titel.

Anna Harkowska bestimmt seit fast zehn Jahren das Geschehen in ihrem Klassement, gewann erstmals 2009 bei der Para-WM zwei Bronzemedaillen (Einerverfolgung, 500 m). Mit fünfmal Silber im Straßenrennen, Zeitfahren und in der Einzelverfolgung kehrte sie von den Paralympics in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 zurück. Die mehrfache Weltmeisterin gewann in diesem Jahr auch Bronze bei der Straßen-Para-WM in Italien.

Die 38-Jährige war bis 1992 eine international erfolgreiche Schwimmerin. Dann zwang sie eine Ohreninfektion dazu aufzuhören. Sie probierte sich im Laufen und Triathlon aus, bis sie sich entschloss, sich auf den Radsport zu konzentrieren. 2002 wollte sie in ihre erste Saison starten. Dann das Unglück: Während sie an einer Bushaltestelle wartete, wurde sie von einem Auto erfasst. Dass der Wagen über Harkowska hinwegrollte, hatte gravierende Folgen: Beide Beine wiesen insgesamt 26 Knochenbrüche auf. Das linke Schienbein konnte nicht gerettet werden und wurde durch Titan ersetzt, im oberen Wadenbein musste ein Stück Knochen ersetzt werden.

Für die Sportlerin stand schon nach einem halben Jahr fest: „Ich will Meisterin auf dem Rad werden.“ Sie trainierte mit Bandagen, brachte mit ihrem starken Fahrgefühl andere in Erstaunen und kehrte nach der letzten Operation 2004 in das aktive Training zurück. In ihren ersten Radsportjahren startete sie im Feld der polnischen Elite, gewann unter anderem 2011 die nationalen Bergmeisterschaften.

Anna Harkowska fühlt sich auf der Straße und der Bahn wohl, mag am liebsten das Zeitfahren – und liebt die Berge. In diesem Jahr hat sie auch mehr für die 500 m trainiert, um ihre Schnelligkeit zu verbessern, kann dabei in Frankfurt den Start aus der Maschine üben. „Ich müsste sonst hunderte Kilometer für solch ein Training fahren und viel Geld dafür bezahlen“, stellt die Sportlerin klar, die seit den Erfolgen in Rio durch den polnischen Staat gefördert wird. Um ihr Leben zu finanzieren, ist die Sportlehrerin und Physiotherapeutin, die derzeit nur für den Sport lebt, auch schon für deutsche Teams gefahren.

Anna Harkowska würde gern noch mehr gemeinsam mit den FRC-Mädchen trainieren. „Dann kann ich ihnen einiges zeigen. Und ich würde gern dazu beitragen, dass noch mehr Mädchen zum Radsport finden“, sagt sie. Dafür ist auch der Verein offen.