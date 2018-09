Meisterschaften am Glenelg Beach

Kai Beißer

Adelaide (MOZ) Ein Sextett der DLRG Oder-Spree nimmt an den Junioren-Team-Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen vom 26. bis 29. November in Adelaide teil.Die Wettkämpfe steigen am Glenelg Beach und im South Australia Aquatic and Leasure Centre.

Die Aufregung ist bereits spürbar, auch wenn es noch ein paar Tage sind bis zum Abflug nach Down under. Die Teilnahme an Welt-Titelkämpfen ist natürlich ein besonderer Höhepunkt für die jungen Sportler, auch wenn einige von ihnen bereits Erfahrungen bei großen Wettkämpfen gesammelt haben.

Die 14- bis 17-Jährigen sind fast alle über das „normale“ Schwimmen zum Rettungssport gekommen. Erik Odin Hübner zum Beispiel, der jüngste der sechs WM-Starter, war Mitglied in einem Berliner Schwimmverein. Als die Familie in den Grünheider Ortsteil Altbuchhorst zog, traf er auf DLRG-Trainerin Regina Bürger. Jetzt fliegt er also nach Australien.

Der Kreisverband Oder-Spree der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft war vor ziemlich genau 17 Jahren gegründet worden, mittlerweile zählt er an den Stützpunkten in Fürstenwalde und – für den Westteil – in Woltersdorf rund 390 Mitglieder. 55 von ihnen sind Wettkampfsportler, in vier Alters- und Leistungsgruppen.

Die Disziplinen im Rettungsschwimmen sind breit gefächert, zudem wird in Pool- und Freiwasserwettbewerbe unterschieden. Das ist es auch, was den besonderen Reiz gegenüber dem Beckenschwimmen ausmacht: „Die Abwechslung ist viel größer, es ist mehr Vielseitigkeit gefordert“, sagen die 16-jährige Ann-Christin Kortshagen aus Rehfelde und der Fürstenwalder Tang Hoang Griep, mit 17 Jahren der Älteste des Sextetts, beinahe unisono.

In Adelaide werden zahlreiche Team-Wettbewerbe ausgetragen – Retten mit Board, Retten mit Gurtretter und die Ocean-Staffel –, die LOS-Sporler starten darüber hinaus aber auch in einigen Einzeldisziplinen. Die lesen sich, da die Verbandssprache Englisch ist, manchmal geradezu abenteuerlich. Wie die 200 m Super life saver (die Kombination aus Retten einer Puppe und Retten einer Puppe mit Flossen und Gurtretter) in der Halle und im Ozean das Surf Race (Brandungsschwimmen) und der Oceanman/-woman, ein Dreikampf aus besagtem Schwimmen, Rettungsbrett- und Rettungsskirennen. Darüber hinaus gibt es am Strand mehrere reine Lauf-Wettbewerbe vom 90-m-Sprint bis zu den zwei Kilometern.

Direkte Qualifikationswettbewerbe für die Weltmeisterschaften gibt es nicht, für eine Teilnahme müssen aber bestimmte Normzeiten bei dafür zugelassenen Wettkämpfen – Voraussetzung ist zum Beispiel ein 50-m-Becken – erreicht werden. So schwammen die 15-jährigen Maya Thiel aus Spreenhagen und Malte Werner aus Müncheberg, der Fürstenwalder Tilman Knauer (16), Erik Hübner und Hoang Griep diese zu einem großen Teil im März bei den Berliner Meisterschaften im Sportforum. Das Junioren-Quartett wäre mit seiner Zeit sogar Landesmeister von Berlin geworden. Übrigens: Wer bei den Weltmeisterschaften die vorher zu erbringen Normzeiten nicht erreicht, muss ein Strafgeld von 50 Australischen Dollar bezahlen – auch eine Besonderheit der Wettbewerbe der Rettungsschwimmer. „Bei uns ist aber zum Glück, soweit ich weiß, ein solcher Fall noch nicht vorgekommen“, sagt Dajana Runge, beim Kreisverband der DLRG für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Ziemlichen Respekt haben die LOS-Starter übrigens vor dem Schwimmen im Meer, auch wenn der St. Vincent Golf, an dem sich der Glenelg Beach von Adelaide befindet, etwas geschützt liegt. „Im offenen Wasser, das ist noch mal was anderes als in einem Binnensee. Bei der Trophy in Eckernförde haben wir erlebt, wie vor allem bei schlechtem Wetter die Wellen einem das Leben so richtig schwer machen“, erzählen Ann-Christin und Maya. Aber auch für Rettungsschwimmer gibt es Sicherheitsbestimmungen, wenn der Wind zu stark ist, wird ein Wettkampf auch schon mal abgesagt.

Die WM in Australien bestehen aus drei Teilen. Los geht es am 19. November mit den Masters, denen folgen ab dem 22. die Nationalmannschaften, vier Tage später beginnen dann die Wettkämpfe der Interclub Teams Open & Youth, wie es in der Ausschreibung heißt. Bei den Zeitplänen sind übrigens Sonnauf- und -untergang sowie der Höchststand von Ebbe und Flut aufgeführt – Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen sind eben schon etwas Besonderes.