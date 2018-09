Wer will fleißige Handwerker sehen

Silvia Passow

Falkensee Bauverzögerung auf der Baustelle der Kita im Rohrbecker Weg. Grund hierfür ist der überall beklagte Mangel an Handwerkern. Und so muss auf einen Fahrstuhl, nebst Einbau, gewartet werden. Jetzt ist er in Arbeit, teilte Bürgermeister Heiko Müller (SPD), am Donnerstag in der vergangenen Woche, auf der Tour des Landrates durch Falkensee, mit.

Der Bedarf an Kita-Plätzen ist da, darüber sind sich Landrat Roger Lewandowski (CDU) und Bürgermeister Heiko Müller (SPD) einig. Um so erfreulicher, dass ab Januar die neu gebaute Kita im Rohrbecker Weg den Betrieb aufnehmen soll. 115 Kinder können dann hier betreut werden, 40 Plätze davon sind für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Mit der Fertigstellung wird im Oktober gerechnet, bis zum Jahresende will man sich auf die Betriebsaufnahme vorbereiten. „Mit der Finanzierung liegen wir weitgehend im Plan“, sagt der ebenfalls anwesende Bau-Dezernent Thomas Zylla. Weitgehend? Zylla erklärt, die Mehrkosten entstanden durch zusätzliche, später in den Planungsprozess eingeflossene, Posten.

Der neuen Kita liegt ein integratives Konzept zugrunde. Gebaut wurde dementsprechend barrierearm, über zwei Etagen. Die Holzfassade passt sich gut in die Umgebung ein, verleiht dem Zweckbau heimische Wärme. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht im Inneren. Von unten gelangt man in den großzügigen Spielgarten, in der oberen Etage schafft ein Balkon noch einmal Freiraum, lockert das gesamte Objekt optisch auf. Auf der Spielfläche unten stehen bereits die ersten Spielgeräte. Draußen auf der Straße laufen die ersten Anwärter auf Kita-Plätze bereits vorbei und erkundigen sich bei der Gelegenheit nach dem Stand der Dinge.

Die Kita auf dem ehemaligen Fußballplatz liegt in Trägerschaft der Stadt Falkensee. Eine Leiterin für die neue Kita wurde bereits eingestellt. Teilweise wird Personal von anderen Standorten hierher wechseln. Weitere Erzieher/innen werden händeringend gesucht. Denn auch hier sind sich Landrat und Bürgermeister einig: Kitas bauen ist gut und die eine Sache, pädagogisch gut ausgebildetes Personal zu bekommen, eine ganz andere. Um den Anspruch der Berechtigten auf einen Kita-Platz gerecht zu werden, brauche es beides.