Igel-Babys suchen Pflegeeltern

MOZ

Fürstenwalde (Manja Wilde) Fünfmal täglich brauchen die Babys Futter: Besorgte Tierfreunde haben wenige Wochen alte Igel im Tierheim abgegeben. „Jetzt suchen wir Menschen, die sich um sie kümmern“, sagt Christine Matzke. Sie warnt davor, Igel-Babys einzusammeln, ohne zu warten, ob die Mutter kommt.

Dem Igel mit dem gelben Lack auf den Stacheln ist an diesem Morgen noch nicht so nach Katzenfutter. Der Kleine rollt sich lieber zusammen. Sicher ist sicher. Seit Montag leben er und seine Geschwister im Kommunikationszentrum Mensch und Tier im Rauener Kirchweg. „Eine Frau hatte sie gefunden und wollte sie erst selbst aufpäppeln“, sagt Christine Matzke, die Vize-Chefin des Tierheims. Als die Finderin am Montag jedoch in den Urlaub fuhr, lieferte sie die Igel ab. Einer trägt roten Lack auf den Stacheln, einer grünen.

Christine Matzke kann über die Markierungen nur den Kopf schütteln. Die Farbe lässt sich nicht aus dem Stachelkleid entfernen. „Zwei bis drei Wochen“, schätzt die gelernte Heilpädagogin, die ihren Mann, Tierarzt Dr. Matthias Matzke, unterstützt, „sind die Igel alt“. In der Natur würden sie noch von ihrer Mutter gesäugt.

Sehr oft suche die Igelin ihren Nachwuchs dafür gar nicht auf. „Sie hat extrem fetthaltige Milch“, weiß Christine Matzke. Die sättige eine Weile. Manch ein Tierfreund würde aufgrund der Abwesenheit vermuten, dass die Mutter tot sei, Mitleid haben und die Babys einsammeln. „Erst wenn sie ein- bis anderthalb Tage nicht da war, sollte man helfen“, rät sie. Manchmal helfe es, ein Schälchen Futter hinzustellen, um zu prüfen, ob die Mutter noch lebe.

Mittlerweile haben sich die sieben Igel-Jungen, die Christine Matzke um einen Teller mit Katzenfutter gesetzt hat, etwas entspannt. Gierig machen sich die ersten über die Brocken her. Manche mögen den Brei allerdings lieber mit Aufzuchtmilch vermengt und wieder andere brauchen noch die Flasche. „Fünf bis sechs mal am Tag“, sagt die 63-Jährige, „brauchen die Jungen Futter“. Um 7 Uhr hat sie heute das erste Mal nach den Findel-Kindern gesehen.

Zwischen Fleecedecken und Zeitungspapier können es sich die Kleinen in einer Box der Auffangstation gemütlich machen. Eine Wärmematte sorgt für angenehme Temperaturen. „Wenn sie auskühlen, fressen sie auch nicht“, weiß Christine Matzke. Von zu kalter Nahrung bekommen sie Bauchschmerzen. Manches gibt es zu beachten, beim Aufpäppeln der Babys. Zwar klettern sie noch nicht aus ihrer Behausung, „in der Wohnung kann man sie dennoch nicht halten“, warnt Christine Matzke. Die Geruchsbelästigung sei extrem.

Dass in der Tierstation Igel abgegeben werden, ist keine Seltenheit. 90 bis 100 Stück sind es jeden Herbst. Dass sie so früh kommen, wie in diesem Jahr, ist indes ungewöhnlich. „Wir haben verstärkt diese ganz kleinen Igel“, sagt Christine Matzke. Möglicherweise liege das am warmen Sommer. Bei günstiger Witterung paaren sich Igel zweimal im Jahr – im Mai und im August.

Die Zeremonie nennt man „Igel-Karussell“, weil das Männchen die Igelin stundenlang umkreist. Das Weibchen boxt den Bewerber zunächst mit aufgestellten Stirnstacheln weg, gibt aber irgendwann nach, ist auf der Internetseite www.pro-igel.de zu lesen. Nach einer Tragzeit von 35 Tagen wirft sie vier bis fünf blinde und taube Babys. Diese haben schon etwa 100 weiße Erstlingsstacheln und sind 15 bis 20 Gramm schwer.

Etwas mehr wiegen die Findlinge von Christine Matzke schon. Flöhe und Zecken sind sie los. Nun sucht das Tierheim Menschen mit etwas Zeit, die sich um die Tiere kümmern können. Kontakt: Tel. 03361 2826.