Gutes Essen, Lage und Atmosphäre

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Das Café Bechsteins wurde zu „Bechsteins di Piano“, das Restaurant „Friedrichs“ schloss komplett. In der Erkneraner Gastronomieszene ist Bewegung, jedoch gibt es auch Urgesteine wie den gut 20 Jahre ansässigen „Nussknacker“.Stammkundschaft und Lage sind wichtig.

Dass das Café Bechsteins nach nicht ganz zwei Jahren Leerstand im März wiedereröffnet wurde, hat viele Erkneraner gefreut. Pächter Toni Santino, der schon in Woltersdorf das „Roma“ an der Brücke nach Rüdersdorf betreibt, zeigt sich ein knappes halbes Jahr nach der Wiedereröffnung sehr zufrieden mit dem Kundenzuspruch. Es heißt jetzt „Bechsteins di Piano“ – eine Namensschöpfung, die das italienische Ambiente mit den baulichen Gegebenheit und dem eingeführten Namen fusionieren soll und die Santino in der Innen-Ausstattung aufgegriffen hat, indem er einen Flügel aufgestellt hat.

Regale mit Weinflaschen zwischen den Tischen bringen südeuropäisches Flair. Santino will im Oktober auch einen Klavierabend organisieren. Aufgrund vieler Nachfragen von Gästen wolle er auch eine Silvester-Party veranstalten. Bei einer kleinen Umfrage der MOZ äußerten sich die Besucher ausschließlich positiv. „Das Essen ist gut, die Bedienung ist aufmerksam“, loben Helga und Klaus Sellin. Alle zwei Wochen kommen sie.

Früher, unter der alten Bewirtschaftung, seien sie nicht immer so einverstanden gewesen. „Besser als vorher“, sagen auch Annemarie und Edmund Schön aus Erkner. Sie gehen gelegentlich auch in den Nussknacker. „So viele Gaststätten sind ja nicht in Erkner“, sagen sie. Im August schloss das „Friedrichs“ in der Neuen Zittauer Straße. Die Begründung der Betreiber lautete: Zuviel Kundschaft laufe ins Bechsteins.

Der „Nussknacker“ in der Neu Zittauer Straße ist dagegen eine Institution in Erkner. 1994 eröffnete Birgid Burckhardt mit ihrem Mann das Restaurant im Kurpark-Center. Das Ehepaar aus dem Erzgebirge brachte viele Nussknacker mit, die der Namensgeber für das Restaurant wurden. Für ein Gespräch war Birgid Burckhardt am Freitag zu beschäftigt. Das „Schützenhaus“, ebenfalls an der Neu Zittauer Straße, schloss, weil der Pachtvertrag nicht verlängert wurde.

„Drei halbe Hähnchen, mit Pommes und Majo.“ Wenn Freitagmittags Schulschluss ist, tummeln sich viele Bechstein-Schüler im türkschen Imbiss „Antalya“ an der Friedrichstraße. Draußen genießen die ersten Erkneraner ihr Wochenende bei Döner und Limonade. Seit neun Jahren führt Inhaber Abdullah Demir den Imbiss. An guten Tagen gehen 30 Kilo Kalbfleisch über die Theke. „Im Sommer ist der Verkauf wegen der Berliner Touristen besser“, sagt der 39-Jährige. Hauptsächlich Laufkundschaft kurbele den Umsatz an. „Nichts ist verkohlt. Und das Personal ist durch die Bank freundlich“, sagt ein Stammgast, der sein Feierabendbier genießt.

Auch im City-Center reihen sich zur Mittagszeit hungrige Gäste hintereinander. „Gebratene Nudeln gehen am besten“, sagt Thikinoamh Nguyen, die seit einer Woche die neue Besitzerin des „Thai-Asiagourmets“ ist. Für den Anfang ist sie zufrieden, die auch Sushi und Reisgerichte aus dem Wok anbietet. Der vorherige Inhaber führt nun das „Asiagourmet“ in Köpenick.

„Ein guter Grieche mit geschmackvoller Küche“, meint ein Gast über das Restaurant „Ikaros“, ebenfalls in der Friedrichstraße. Das Personal und der Service seien freundlich, kundennah und kompetent. „Gerne wieder.“ Das Lob nimmt Restaurantbesitzer Joannis Rochisiardis gerne an. Seit sechs Jahren bietet er beispielsweise Gyros-Teller und Souvlaki-Spieße an. „Gott sei dank läuft es gut“, sagt Rochisiardis. Er sei zufrieden mit dem Geschäft.