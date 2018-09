Elf Vorführungen und viele Gespräche

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zum 7. Mal laden die Evangelische Jugendarbeit im Kirchenkreis Oderland-Spree und das Filmtheater Union zu den Interkulturellen Filmtagen ein. Ab Sonntag und bis Freitag laufen elf Filme, die verschiedene Kulturen auf vielfältige Weise ins Bild rücken.

Den Anfang macht am Sonntag, 19 Uhr, der Dokumentarfilm „Über Leben in Demmin“ von Regisseur Martin Farkas. Der Film über einen Massenselbstmord in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern Anfang Mai 1945 zeigt, wie lange Ohnmacht und Traumata wirken. Bis zum Ende der DDR wurde über die Ereignisse im Ort geschwiegen. Im Anschluss an die Vorführung spricht Vikar Carsten Hoffmann mit den Zuschauern über das Gesehene.

In „Newcomers“ berichten Geflüchtete aus verschiedenen Ländern von Verfolgung, Krieg und Flucht. Der Dokumentarfilm wird am Montag, 18 Uhr gezeigt. Im Anschluss erzählen Geflüchtete, die in Fürstenwalde leben, ihre Geschichte.

Union Kino, Berliner Straße 10, Eintritt 7 Euro, Schüler/Studenten 6 Euro