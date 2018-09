Brandbrief nach Potsdam

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) In einem Brandbrief an die Landesregierung in Potsdam fordern die Schwedter Stadtverordneten die zügige Novellierung des Kitagesetzes. Sie verlangen die komplette Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten.

Der Brief ist am Freitag auf der Internetseite der Stadtverwaltung aufgetaucht. Unterzeichnet haben ihn alle Vorsitzenden der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung und der SVV-Vorsitzende. Gerichtet ist er an Dietmar Woidke, Brandenburgs SPD-Ministerpräsidenten. Darin heißt es: „Wir wünschen uns eine zeitnahe Neufassung des Brandenburgischen Kitagesetzes, welches neben einer zügigen Einführung der kompletten Beitragsfreiheit auch richtungsweisend für die Träger der Jugendhilfe und der auskömmlichen Finanzierung des pädagogischen Personals sein soll. Daher fordern wir in Folge der Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Betreuungsjahr eine zügige Weiterentwicklung und Verbesserung der Förderung junger Familien, die es allen jungen Müttern und Vätern ermöglicht, ihre Kinder zukunftsorientiert, gesund und behütet betreuen zu lassen.“ Im Wettbewerb um junge Fachkräfte und ihre Familien sei das gute Kita-Angebot ein Pluspunkt, glauben die Briefschreiber. Gleichzeitig hoffen sie, die Eltern von steigenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Standards zu entlasten.

Handlungswille in Schwedt und der tatsächliche Handlungsspielraum lassen sich aber nicht rechtskonform in Einklang bringen. Die Bevölkerung erwarte eine bessere, sozialverträgliche Gestaltung der Elternbeiträge bis hin zur Beitragsfreiheit. Die Stadtverwaltung und die Stadtverordneten seien aufgefordert, dass in Satzungen zu regeln. Aber sie, so die Klage, geraten in der aktuellen Diskussion mit der Elternschaft zunehmend in Handlungs- und Erklärungsnot. Das gegenwärtige Landesrecht und die Vorschriften zur Finanzierung der Kinderbetreuung lassen zwar Interpretationsspielräume zu. Diese trügen aber nicht dazu bei, in Brandenburg die Voraussetzungen für eine sozialverträgliche und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung zu schaffen.

Mit dem Schreiben reagieren die Lokalpolitiker auf die harten, öffentlichen Auseinandersetzungen um die Kita-Gebühren in der Stadt. Ergebnis: Geringer Verdienende zahlen weniger, besser Verdienende nicht mehr als früher. Übrig blieb eine Klage von zwei Eltern gegen die Stadt. Sie wollen die Kalkulation der Gebühren prüfen lassen. Übrig blieben auch dringliche Hinweise von Stadtverordneten, dass die Großzügigkeit ein Griff in die Taschen aller anderen Steuerzahler ist, weil die künftigen Einnahmen die Ausgaben für die kommunalen Kindertagesstätten nicht mehr wie vorgeschrieben decken.

SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Mike Bischoff hatte in der hochemotionalen Kita-Debatte informiert, die Kostenfreiheit für das letzte Kita-Jahr werde das Land 43 Millionen Euro kosten wird. Für diese Summe hätte man auch 1000 zusätzliche Kita-Stellen schaffen können. Die geforderte komplette Kostenfreiheit wäre nur mit Hilfe von Land und Bund machbar.