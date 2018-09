Freuen Sie sich auf den Herbst?

Christina Sleziona

Eberswalde Genießen Sie noch die letzten warmen Sommertage oder erwarten Sie schon vorfreudig den Herbst? Für was Sie sich auch entscheiden, der Herbst steht vor der Tür und bringt zum Wochenende auch gleich kühlere Temperaturen mit: Nach den 29 Grad am Freitag wird man sich am Sonnabend bei frischen 17 Grad wieder warm anziehen müssen. Doch so trüb sich auch der Herbst zeigen wird, die Barnimer lassen sich ihre gute Laune nicht nehmen.

Wir haben uns in der Eberswalder Innenstadt einmal umgehört, ob auch der Herbst seine Vorzüge hat. Ganz klar, meint die Mehrheit der Befragten. Die meisten freuen sich schon auf das mildere Wetter und den Farbwechsel der Blätter. Besonders Familien mit Kindern werden auch dieses Jahr den Wald erkunden und aus Kastanien oder Eicheln Tierchen basteln und natürlich bei genügend Aufwind bunte Drachen steigen lassen.

Die Kleinsten freuen sich ein weiteres Mal auf die gruselige Geistertour Ende Oktober. Als Hexe, Schlossgespenst oder Vampir: sie können es kaum erwarten, Süßigkeiten an Halloween einzuheimsen.

Wer den Sommer aber jetzt schon vermisst, wird es sich zu Hause gemütlich machen: Den verregneten Herbsttag begegnen die Stubenhocker vor allem mit einem guten Buch oder lassen es sich mit Filmen und Serienmarathons gut gehen. Eine heiße Tasse Tee darf dabei auch nicht fehlen, meint Veronika Michel. Ob Rooibos, Schwarz- oder Grünentee, sie hat sich schon einen kleinen Vorrat für die kalten Tage angelegt.