Gefangen im Provinz-Internat

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Mit„Heul doch Musil!“ eröffnet die Bürgerbühne am Kleist Forum am 25. September ihre neue Spielzeit. Es geht um Mobbing und Ausgrenzung, aber auch um das Missverhältnis zwischen dem, was in der Schule gelehrt wird und dem, was Jugendliche in ihrem Alltag beschäftigt.

Ein Mädchen bestiehlt ihre Mitschülerinnen. Es geht um 3,50.Euro für einen Döner. Sie wird ertappt, ausgegrenzt, gemobbt. Ein „dokumentarisch-literarisches Stück über Törleß, böse Mädchen und Mitläufer“ nennen Dramaturgin Katja Münster und Regisseur Hannes Langer ihre neue Produktion, in der sie Robert Musils Erstlingsroman „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ bearbeitet und aktualisiert haben und gemeinsam mit fünf Schülerinnen im Alter von 14 bis 16 Jahren aus Frankfurt und Umgebung auf die Bühne bringen.

Es ist eine temporeiche Inszenierung, in der auch schon mal kistenweise Tafelschwämme durch die Luft fliegen. Diese Schnelligkeit verlangt den jungen Darstellerinnen einiges ab. „Textsicher sind wir, aber die Abläufe auf der Bühne sitzen noch nicht“, geben Lisa Lange, Ronja Nicolas und Lilly Thiessen selbstkritisch zu. Nach fast einjähriger Probenarbeit sind sie gespannt, wie „ihr Stück“ bei den Zuschauern ankommen wird. „Es stecken viele persönliche Sachen drin, die wir in Interviews erzählt haben“, verraten die Mädchen, und dass es sich anfangs merkwürdig angefühlt habe, genau das auf der Bühne zu wiederholen.

Für Regisseur Hannes Langer steht die Abbildung des Systems Schule im Mittelpunkt der Inszenierung. Er zieht klare Parallelen zwischen dem Provinz-Internat des beginnenden 20. Jahrhunderts in Musils Roman mit seinen strengen Regeln und hierarchischen Strukturen und dem nicht weniger strengen Lehrplan, dem sich ein Abiturient am heutigen Gymnasium beugen muss. Einem Lehrplan, in dem alltägliche Probleme, Liebeskummer, Familienstress, moralische Konflikte nicht vorkommen und für die auch keine Zeit bleibt. Statt dessen wird Druck aufgebaut, der junge Menschen an ihre Grenzen treibt und das nicht ohne Folgen und Opfer.

Im Anschluss an jede Vorstellung wird als Zugabe der Film „Wenn Schule Schule macht“ gezeigt. Die Berliner Filmemacherin Johanna Pohland hat die fünf Darstellerinnen begleitet und lässt sie auf der Leinwand zu Wort kommen.

Weitere Projekte der Bürgerbühne sind eine Weihnachtsrevue, ein multimediales Theaterformat zum Thema „alt werden“ und eine Frankfurt-(Oder)-Show, in deren Mittelpunkt Menschen stehen sollen, die sonst an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

Premiere: 25. September, 20 Uhr; weitere Vorstellungen: 28. September, 20 Uhr; 29. September, 16 Uhr; 26. und 28. September, 12 Uhr; Reservierung unter 0335 4010120; Eintritt frei