Gauß-Gymnasium jetzt selbstständige Schule

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das brandenburgische Bildungsministerium hat dem Gauß-Gymnasium in Frankfurt den Status einer selbstständigen Schule zuerkannt. Damit werden Aufgaben und Kompetenzen, die bisher beim zuständigen Staatlichen Schulamt lagen, auf die Schulleitung übertragen. Der Bescheid, den Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher (parteilos) persönlich überbrachte, ist bis Ende des Schuljahres 2020/2021 befristet. Die Spezialschule fördert hochbegabte und leistungsstarke Schüler in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, und das bereits ab Klassenstufe 5.

Bislang haben in Brandenburg ausschließlich Oberstufenzentren den Status als selbstständige Schule. Grund dafür war ein Modellprojekt in den Schuljahren 2003/2004 bis 2006/2007. Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ist nun das erste Gymnasium im Land, das künftig ebenfalls eigenständiger agieren kann. Beantragt hatte dies Schulleiterin Rita Lange. „Wichtigstes Anliegen war uns die Personalhoheit. Wir können neue Lehrkräfte künftig selbst auswählen und auch darüber entscheiden, welche Fortbildungen unsere Kollegen brauchen“, erklärt sie. Ab sofort schreibt die Schulleitung zu besetzende Stellen für das pädagogische Personal aus, trifft Auswahlentscheidungen und schließt Arbeitsverträge ab; darüber hinaus kann sie Lehrkräfte zu Schulungen abordnen oder auch über Leistungsprämien und -zulagen entscheiden. Verbunden mit den arbeitgeberrechtlichen Kompetenzen sind ebenso Pflichten wie die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden oder der Ausspruch von Abmahnungen – Kündigungen muss zuvor das Schulamt zustimmen.

„Herausragende Schulen in Brandenburg brauchen eine herausragende Unterstützung“, betonte Thomas Drescher; dazu gehöre auch ein hoher Grad an Selbstständigkeit. „Wir wollen nicht unnötig Grenzen setzen sondern schulspezifische Regelungen ermöglichen. Sie wissen doch vor Ort am besten, welche Rahmenbedingungen sie brauchen“, so Drescher.

Schulamtsleiter Olaf Steinke sprach bei der Übergabe des Genehmigungsbescheides von einer „wichtigen Anerkennung für die gute Arbeit der Schule in den vergangenen Jahren. Mich freut es, dass wir hier mal ein Gymnasium fördern können.“

Auch Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) lobte die Schule. Das Gauß-Gymnasium sei „ein Aushängeschild und Botschafter für die ganz Stadt, noch dazu gut vernetzt mit vielen Partnern in der Region wie beispielsweise dem IHP“. Er kündigte an, dass die Stadt Frankfurt als Schulträger die nunmehr selbstständige Schule zusätzlich unterstützen werde, „in dem wir Ihnen im Rahmen der Vergaberichtlinien mehr Beinfreiheit für die Verwendung von finanziellen Mitteln geben“, so Wilke.

Am Rande der offiziellen Übergabe des Bescheides informierte René Wilke außerdem darüber, dass dem Frankfurter Kreisschülerrat künftig in der Kommunalpolitik eine Stimme gegeben werden soll. Die Schüler erhalten demnach im Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung einen Gaststatus mit Rederecht.(thg)