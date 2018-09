Zeternde Mägde und ein falscher Waldemar

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Angermünder Stadtgeschichte wird mit einer neuen Theater-Stadtführung lebendig. „Mägde, Macht und Glaubensstreit“ ist neben der „Aben(d)teuerliches Ketzer-Führung“ nun die zweite Tour durch die historische Altstadt, die durch nachgespielte Episoden erlebbar wird.

Wallenstein und Luther, der falsche Waldemar und die Hugenotten, keifende Mägde und ein Pfarrer, der seine Gemeinde überreden will, mit ihm nach Angermünde auszuwandern, sie streifen alle durch die Geschichte Angermündes und tauchen heute wieder auf, wenn die neue Stadtführung einen Streifzug durch die Stadthistorie unternimmt. Der Tourismusverein Angermünde hat mit der neuen Stadtführung „Mägde, Macht und Glaubensstreit“, die nunmehr zweite Theater-Tour ins Leben gerufen, die neben der seit zehn Jahren erfolgreichen Führung „Aben(d)teuerliches Ketzer-Angermünde“ ab 2019 ins Programm genommen wird. Es sind Erlebnistouren auf den Spuren der Geschichte, die durch Theaterszenen bereichert werden. Darsteller sind ehrenamtliche Stadtführer und interessierte Einwohner, die in historische Rollen und originalgetreue Kostüme schlüpfen. Katrin Boßdorf, Petra Mann, Doris Elmar und Kena Hüsers, Harald Schindler, David Drochner und Norbert Hüsers stellen die verschiedenen historischen Personen dar.

In dem zweiten Spektakel liegt der Fokus auf der Stadtentwicklung nach dem 30-jährigen Krieg. Die Episoden schrieb die Neu-Angermünder Schriftstellerin Kena Hüsers, die sich damit zum ersten Mal an historischen Stoff wagt: „Ich finde es ungeheuer spannend, auf diese Art und Weise die Stadt kennenzulernen. Ich hatte tolle fachliche Unterstützung durch die Historikerin Katrin Boßdorf, Steffen Tuchscherer vom Heimatverein und dem Stadtarchivar Steve Schmidt.“

Die Premiere erlebten mehr als 40 Gäste, darunter viele Auswärtige. Im Fackelschein folgen sie dem Nachtwächter und den schwatzenden Mägden, erleben an der Heiliggeistkirche einen Streit um die fremden Hugenotten, die den Angermündern angeblich Arbeit und Land wegnehmen. Sie treffen an der Burg den falschen Waldemar, begegnen an der Martinskirche einem altlutheranischen Pfarrer, der seine Schäfchen aus der verarmten Uckermark nach Amerika entführen will. Zu dieser Zeit seien in Amerika und Australien zahlreiche uckermärkische Siedlungen entstanden.

Ines und Peter Lang sind eigens für diese Stadtführung aus Ahrensfelde nach Angermünde gekommen. „Wir wollen Brandenburg kennenlernen und haben im Internet dieses Angebot entdeckt.“ Aus dem gleichen Grund wählten 15 ehemalige Absolventen der Hochschule Köthen Angermünde für ihr Seminargruppentreffen und buchten als Höhepunkt die Stadtführung.

Ab Mai 2019 wird sie regelmäßig angeboten.