Pflegekräfte im Dauerstress

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Starke Pflege 2020 – unter diesem Motto hatte der Klinikkonzern GLG vor einem Jahr eine Initiative gestartet. Zur Sicherung von Fachkräften und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf den Stationen. Auf einem Symposium gab es jetzt Infos zum Stand der Umsetzung.

Eigentlich sollte das Pflegesymposium im März stattfinden. Es fiel der Grippewelle und dem personellen Notstand damals zum Opfer. Ein Krisenfall, der deutlich macht: Die Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern ist enorm hoch, es gibt kaum Reserven. Trotzdem habe das „Forßmann“ die medizinische Versorgung aufrechterhalten können, während andere längst passen mussten. „Was zeigt, das Krisenmanagement hat funktioniert“, schätzte Dr. Steffi Miroslau, medizinische Geschäftsführerin, auf der jetzt nachgeholten Tagung ein. Womit sie und Pflegedirektorin Christiane Reinefeldt schon mittendrin im Thema waren.

Vordringliches Ziel der Initiative sei es, die Berufsgruppe der Pflegekräfte „personell zu stabilisieren und zukunftsorientiert zu entwickeln“. Das „Holen aus dem Frei“ müsse ein Ende haben, so die Pflegedirektorin klipp und klar. Diese Praxis sei ein „großes Ärgernis“, räumte sie ein. Weshalb die Verbesserung der Arbeitsbedingungen besonders im Fokus stünde. Es gelte, verlässliche Regelungen bei Mitarbeiter-Ausfall zu schaffen. Planbare Dienste, eine „gleichmäßige, gerechte Belastung der Kollegen“ sowie Anpassung der Arbeitszeiten an die Erfordernisse, aber auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Pflegekräfte, darum ginge es, so Reinefeldt. Das Krankenhaus sei im Wandel, tradierte Dienstmodelle mit einem festen Beginn in der Frühschicht etwa um 5.45 Uhr seien längst nicht mehr und nicht überall zeitgemäß.

Die GLG bediene sich zur Lösung des Problems externer Hilfe und Kompetenz. Im April habe, nach europaweiter Ausschreibung, die UKE Consult und Management GmbH, ein Tochterunternehmen des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf, die Arbeit in Eberswalde aufgenommen. Aktuell sei die Beratungsgesellschaft dabei, die Arbeitsbelastung zu erfassen und zu untersuchen. Und zwar für das Forßmann- und das Gropius-Krankenhaus in Eberswalde sowie für das Krankenhaus Angermünde. Als nächste Schritte bezeichnete die Pflegedirektorin die Anpassung der Arbeitszeiten sowie die Einführung eines rollierenden Dienstplanes. Dazu soll eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Bis Ende Juli 2019, so die Vorgabe an UKE, sollen 43 Arbeitsbereiche reoganisiert werden. „Dazu brauchen wir auch eine neue Dienstplansoftware.“ Denn um kurzfristige Ausfälle zu kompensieren, soll ein Stand-by-System installiert werden, kündigte Reinefeldt an.

Zudem wolle man das Verfahren der Stellenausschreibungen modernisieren. Künftig sollen Online-Bewerbungen möglich sein. Und: Das Bewerbermanagement, die „Personalbeschaffung“ für die Pflegeberufe wird zentralisiert. Zum 1. Oktober wird im Konzern ein Bewerbungsmanager seine Arbeit aufnehmen. „Es darf uns kein Bewerber durch die Lappen gehen“, so die Pflegedirektorin salopp.

Arbeitsbedingungen, -belastung und Personaldruck sind auch Themen, die latent und aktuell den Betriebsrat sowie die Tarifkommission am Forßmann-Krankenhaus beschäftigen. Am Donnerstag hat die Tarifkommission getagt – mit Blick auf mögliche Verhandlungen zu einem neuen Manteltarifvertrag. Am 11. Oktober kommen die Tarifberater an der Klinik zusammen, so Ivo Garbe, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Vom Ergebnis dieser Runde hängen der Fortgang und ein etwaiges Kündigungsdatum für den aktuellen Vertrag ab. Besonders, so seine Einschätzung, brenne den Kollegen die Frage der Eingruppierung auf den Nägeln. Ferner ginge es natürlich um Urlaub, Arbeitszeiten sowie die anhaltend hohe Belastung. Ein weiteres, wichtiges Ziel müsse sein, dass von den avisierten Verbesserungen im Zusammenhang mit den Gesetzen von Minister Spahn „auch tatsächlich etwas an der Basis bei den Pflegekräften ankommt“, so Garbe.

Dr. Steffi Miroslau ist da eher skeptisch. „Vermutlich nicht viel, außer mehr Bürokratie.“ Personaluntergrenzen seien gut und wichtig, aber sie müssen auch finanziert werden. Ab 1. Januar 2019 gelten für vier Bereiche Mindeststandards für die Besetzung, etwa auf der ITS.