Willkommen im Wohn.Gut

Ein Blick in den Innenhof: Die Bauarbeiter sind gerade dabei, die Fundamente für den Laubengang, der rechter Hand am Landarbeiterhaus errichtet werden soll, vorzubereiten. © Foto: Margrit Meier

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Carl-Schmäcke-Straße 12. Dort entsteht das Wohn.Gut, das mit dem Slogan „Willkommen in Ihrem neuen Zuhause“ wirbt. Der Name Wohn.Gut kommt nicht von ungefähr, denn das ursprüngliche Ensemble, Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, war ein Vierseitenhof samt repräsentativem Gutshaus zur Straße. Seit Kurzem zeigt sich die Fassade des Gutshauses aufwendig restauriert, saniert und in den Schmuckteilen ersetzt und ergänzt.

Wer einen Blick auf den Innenhof wagt, der erkennt: Hier ist noch eine ganze Menge zu tun, aber, es wird. Schon im April hat Bauherr Marco Dabitz, Geschäftsführer der NIC Vermögensverwaltungs GmbH, versprochen, eine Musterwohnung herzurichten, so dass Inte-ressierte ein Gefühl dafür bekommen, wie sie hier leben könnten. Geplant sind insgesamt 48 Wohnungen. Als Erste werden die im sogenannten Landarbeiterhaus und im Gutshaus selbst fertig. Sie sind zwischen 30 und 70 Quadratmeter groß, allesamt barrierefrei und per Lift und Aufzug gut erreichbar.

Derzeit sind die Handwerker dabei, tiefe Löcher in den Innenhof am Landarbeiterhaus zu graben. Sie bereiten die Fundamente für den geplanten Laubengang vor, der so großzügig gestaltet wird, dass bettlägerige Mieter bei schönem Wetter vom Pflegepersonal auch ins Freie geschoben werden können. Dieses Pflegepersonal gehört zu Solis. Deren Geschäftsführerin Astrid Goethe wird am Donnerstag beim Tag der offenen Tür von 13 bis 16 Uhr Rede und Antwort stehen. Denn das gehört zum Konzept von Wohn.Gut: Älteren Bürgern die Möglichkeit auf einen selbstbestimmten Lebensabend zu ermöglichen. Wenn dann pflegerische Hilfe gebraucht wird oder in der Hauswirtschaft, dann steht das Solis-Team aus Altlandsberg mit Fachkräften bereit. Vor Ort soll ein Büro eingerichtet werden, so dass das Fachpersonal jederzeit, 24 Stunden rund um die Uhr, ansprechbar ist.

Schon im kommenden Frühjahr sollen zwölf Wohnungen im Landarbeiterhaus und die sieben Wohnungen im Gutshaus fertig sein. Marco Dabitz hofft, dass er im zweiten Quartal kommenden Jahres mit einem Neubau starten kann, der sich sehr modern präsentieren wird und aus dem heute Dreiseitenhof wieder einen Vierseitenhof macht. Als Querriegel zum Garten befindet sich eine riesige Scheune. Auch die wird umfassend umgestaltet, voraussichtlicher Baubeginn ist Ende kommenden Jahres. Ergänzt wird die Feldsteinscheune durch einen eingeschossigen Bau in Richtung Speyerstraße. Dessen Dach wird den Wohnungen in der Scheune als Terrasse dienen. Der Garten mit seinen alten Obstbäumen wiederum steht allen Bewohnern, wie auch der noch zu bepflanzende Innenhof, zur Verfügung. „Wir wollen mehrere Rundwege gestalten und viele Sitzgruppen aufstellen, so dass sich die Bewohner ins Freie setzen können und immer, wenn sie es mögen, die Chance haben, einander zu begegnen und ihren Lebensabend nicht allein zu verbringen“, sagt Astrid Goethe.

Viele Jahre wurde das Ensemble von der Bahn genutzt, nach der Wende erlernten Lehrlinge unter anderem das Maurerhandwerk hier. Bis Ende 2020 will Marco Dabitz das Wohn.Gut komplettieren, das durch einen Privatweg von der Carl-Schmäcke-Straße bis zur Speyerstraße erschlossen wird. Entlang dem Weg werden auch die nötigen Parkplätze angeordnet.

Mehr Infos erteilt Christine Dabitz, erreichbar unter der Telefonnummer 03391 655995