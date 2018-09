Shanty-Chor und klingender Eierschneider

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Geigensaiten, Klaviertasten, Flötenlöcher – sie alle erzeugen mittels Mensch Töne. Was aber hat zehn Saiten, wird in der Küche aufbewahrt und macht Musik? Schritt für Schritt führte Sänger und Liedermacher Wolfgang Rieck am Freitag in der Stadtpfarrkirche 180 Erst- bis Drittklässler aus der nahen Grundschule bis zu dem „Instrument“, für dessen Klang sie aber ganz leise sein mussten: den Eierschneider.

Und nicht nur das vermochte Musicus Spiritus, wie er sich in seinem musikalischen Kinderprogramm „Adele-Ukulele oder Warum mit Musik alles besser geht“ nennt. Dem wisperleisen Part ließ er den fast ohrenbetäubenden Teil folgen. Denn wenn der Bauer abends mit den Tieren seines Hofs ein Liedlein anstimmt, dann muht und grunzt und wiehert und bellt und miaut es, dass Ohrenschutz angebracht gewesen wäre.

Die Masse der Grundschüler ließ sich nur zu gern einbeziehen beim Berufe-Finden, die mit Musik zu tun haben, oder als Mannschaft beim Shanty-Singen, beim Übersetzen eines Liedtextes in Zeichensprache ... Nur zu gern hat auch Jörg Springborn aus der Stadtbibliothek die bei Vorgängerin Regina Meier schon traditionelle jährliche große Veranstaltung beibehalten. Er verlagerte sie nur vom Ende zum Beginn des Schuljahres.(rj)