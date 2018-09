250 Meter hohe Windkrafträder

Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Die Gemeinde Neuzelle will ein Bauleitverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet-Windpark Möbiskruge-Ossendorf-Neuzelle“ einleiten. Damit will man sich Einfluss wahren, was auf der Fläche gebaut werden kann.

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree hat im Mai den Sachlichen Teilregionalplan „Windenergienutzung“ beschlossen. In dem Plan sind die Flächen ausgewiesen, auf denen Windräder gebaut werden können, auch ein Areal im Bereich Möbiskruge, Ossendorf und Neuzelle. Sobald die Bekanntmachung des Planes erfolgt ist, haben die Gemeinden kaum noch Mitspracherecht. Mit einem Bebauungsplan, der jetzt auf den Weg gebracht werden soll, will sich die Gemeinde wenigstens etwas Einfluss sichern. Denn dass Windräder gebaut werden können, ist nicht mehr zu verhindern. „Die Gemeinde möchte Einfluss nehmen auf die Anzahl der Windräder, die auf der Fläche entstehen und auf deren Höhe“, erklärte Doreen Lagansky, stellvertretende Bauamtsleiterin, jüngst im Bauausschuss. Dass das durchaus angebracht ist, darauf machte Bürgermeister Dietmar Baesler aufmerksam. Denn im Amt ist schon ein Unternehmen vorstellig geworden, dass Windmühlen bauen will, hat auch schon konkrete Höhenvorstellungen. Die Radnarbenhöhe betrage 250 Meter, teilte die stellvertretende Bauamtsleiterin mit. Außerdem soll auf der Fläche, auf der laut des Teilregionalplanes elf Windräder möglich sind, nach Vorstellungen des Investors neun gebaut werden. Doreen Lagansky sagte, dass die Gemeinde allerdings nun sieben Anlagen wolle. Auch sollten die längst nicht so hoch sein, wie vom Investor beabsichtigt. Über welche Dimensionen geredet wird, machte Doreen Lagansky deutlich: „Man wird die Anlagen auch von Neuzelle aus sehen.“

Im Ausschuss wurde die Frage erörtert, ob man nicht eventuell auch über den Denkmalschutz Einfluss auf das Projekt nehmen könne. Als in Neuzelle ein Standort für einen Funkmast gesucht wurde, der nun im Gewerbegebiet steht, spielte auch eine Rolle, ob dadurch das Flächendenkmal beeinflusst wird. Doreen Lagansky zeigte sich eher skeptisch, da die Windräder außerhalb des Ortes stehen, sei es fraglich, ob da der Denkmalschutz greife. „In Ort könnte man sicherlich was machen.“

Die stellvertretende Bauamtsleiterin betonte: „Dass die Windräder kommen ist unstrittig.“ Es wurde deshalb auch die Frage gestellt, wer denn nun die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes trägt. Walter Ederer drängte deshalb darauf, dass an der Gemeinde keine Kosten hängen bleiben. Der Bauausschuss stimmte einstimmig für die Aufstellung einen Bebauungsplanes.

Damit nicht auf dem Areal Fakten geschaffen werden, während der Bebauungsplan noch in Arbeit ist, soll auch eine Veränderungssperre auf dem Areal erlassen werden. Die Gemeinde sichert sich dadurch das Recht, dass auf dem Grundstück nicht gebaut werden kann, erläuterte Doreen Lagansky.

Derweil teilte der Landtagsabgeordnete Andreas Gliese (CDU) mit, dass seine Fraktion im Landtag einen Antrag gestellt hab. Demnach soll die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald untersagt werden, bei Neuanlagen einen Mindestabstand von 1500 Meter zu reinen Wohngebieten eingehalten und in der Nähe von sozialtherapeutischen Einrichtungen einen Mindestabstand von 2500 Meter eingehalten werden. Der Antrag sei aber an der Mehrheit der Regierungskoalition gescheitert. Es sei niemanden zu vermitteln, dass der Ausbau immer noch weitergehe, so Gliese.