Bus-Europameisterschaft - Freundlichkeit ist keine Disziplin

dpa

Berlin (dpa) Slalom, auf engem Raum wenden und Rückwärtsfahren: In diesen Wettkampfdisziplinen messen sich bei der ersten Europameisterschaft der Busfahrerinnen und Busfahrer in Berlin-Hohenschönhausen heute die besten ihrer Zunft. „Die Kandidaten müssen beweisen, dass sie auch in kniffligen Situationen ihr Fahrzeug beherrschen“, sagte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die als Gastgeber auch selbst mit einem Team vertreten sind.

Freundlichkeit werde den Titelanwärtern nicht extra abverlangt. Für die europäischen Fahrer sei das eine Selbstverständlichkeit. „Und der manchmal etwas raue Ton gehört eben zu Berlin. Es soll sich ja keiner verstellen“, meinte der BVG-Sprecher zur berüchtigten Berliner Ruppigkeit.

Bei der Europameisterschaft treten Fahrer aus 21 Städten gegeneinander an, darunter Teams aus Paris, Budapest und Moskau. Auf einem Parcours mit acht Stationen, der auf Zeit absolviert wird, werden neben dem besten Team auch die beste Buskapitänin und der beste Buskapitän gesucht.

Für Berlin hatten sich in einem internen Vorentscheid im April Kathrin Wonneberger (52) vom Betriebshof Cicerostraße und Ronny Hölzel (29) vom Betriebshof Britz durchgesetzt.