Germendorfer Ortsbeirat beklagt Vermüllung am Container-Stellplatz vor Globus

Friedhelm Brennecke

Germendorf (MOZ) Der DSD-Stellplatz in der Straße Am Globus ist vielen Germendorfern schon lange ein Dorn im Auge, weil auswärtige „Mülltouristen“, den Standort regelmäßig mit riesigen Mengen an Pappe und Papier zupflastern. Oft sind es ganze Lkw-Ladungen, die die Straße dann verunstalten. Dietmar Wackrow (CDU) regte an, den Stellplatz an einen Ort zu verlegen, der für Auswärtige uninteressant ist. Ortsvorsteher Olaf Bendin (SPD) gab zu bedenken, dass dann ein Alternativstandort vorgeschlagen werden müsse. Ihm falle jedoch bislang keiner ein.

Eine Diskussion gab es über die neue Fahrradabstellplatzsatzung. Der Ansatz, ähnlich wie bei Autostellplätzen auch das Abstellen von Rädern auf privaten Grundstücken mit mehreren Wohnungen zu regeln, sei gut. Wie aber stehe es mit der Überwachung solcher Regeln?, wurde gefragt. Grundstückseigentümer würden doch auch ohne ein solches Regelwerk entsprechende Plätze vorhalten. Mit zwei Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen wurde die Vorlage schließlich angenommen.

Mit drei Stimmen abgelehnt wurde hingegen die neue Spielplatzsatzung. „Das ist doch eine unnütze Regelungswut“, sagte Viola Götze (SPD). Eigentümer würden hier zu etwas verpflichtet, müssten auch für die Sicherheit des Spielplatzes geradestehen, hätten aber keine Möglichkeit, sich gegen Vandalismus an den Spielanlagen zu schützen. so Viola Götze. Irmgard Kertscher (Linke) fand, dass die Satzung an vielen Stellen nicht eindeutig formuliert sei.

Einstimmig sprach sich der Ortsbeirat für die neue Feuerwehrgebührensatzung, die Straßenreinigungs- und deren Gebührensatzung aus. Die Reinigung von Straßen verteuert sich zum 1. Januar leicht. Ein einstimmiges Votum gab es für den Bebauungsplan „Betriebshof Oberhavel Verkehrsbetriebe“. Die OVG will ihr Betriebsgelände um Busabstellflächen erweitern. Er könne sich vorstellen, dass das nicht die letzte Erweiterung sein dürfte, so der Ortsvorsteher. Deshalb hätte er gut damit leben können, wenn noch weitere Flächen in den B-Plan einbezogen würden.