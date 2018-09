Doppelt spendable Rotarier

RCB

Brandenburg (Anja Linckus) Gleich zwei Projekte haben die Mitglieder des Rotary Clubs Brandenburg/Havel in den vergangenen Tagen unterstützt.

Die evangelische Abhängigenhilfe haben die Rotarier mit 7500 Euro unterstützt mit deren Hilfe ein behindertengerecht ausgestatteter VW Caddy angeschafft werden konnte. Hanno Staperfenne als Vereinsvorsitzender und Rotary Präsident Knut Strefling nahmen die symbolische Schlüsselübergabe vor. Mit dem Projekt unterstützt Rotary gemeinsam mit dem Projektpartner „Aktion Mensch“ den im Jahr 1992 gegründeten, gemeinnützigen Verein in Sachen Mobilität. Die Evangelische Abhängigenhilfe hilft insbesondere Menschen, die den gesellschaftlichen Halt verloren haben, obdachlos, psychisch krank oder arbeitslos sind. Er hilft zugleich auf vielfältige Art und Weise bei der Erledigung der Aufgaben im Alltag. Mit dem Engagement will Rotary Brandenburg/Havel, so Knut Strefling, auch die weitere Notwendigkeit des Beistands von Schwachen in unserer Gesellschaft aufzeigen. Er freue sich, dass das behindertengerecht ausgestattete Fahrzeug nun dazu beiträgt, die Wege der auf Hilfe angewiesenen Menschen schneller und einfacher zu machen.

Nach der Förderzusage der Ostdeutschen Sparkassenstiftung zur Restaurierung der Orgelanlage in St. Katharinen warben die Orgelfreunde der Gemeinde in den vergangenen Monaten für weitere Spender, um das Projekt erfolgreich durchführen zu können. Zusätzlich zu vielen Klein-spendern konnte am vergangenen Samstag ein erheblicher Betrag vom Rotary-Club Brandenburg/Havel an Kantor Fred Litwinski und Pfarrer Jens Meiburg für die Sanierung übergeben werden.

Die Wagner-Orgel, 1726 erbaut vom gleichnamigen, berühmten Orgelbauer, liegt dem Freundeskreis „Orgelprojekt“ besonders am Herzen. Durch einen neuen fahrbaren Spieltisch soll beispielsweise das Klangerlebnis einzigartig verbessert werden. Roland Becker griff als Musikliebhaber die Idee der Orgelsanierung mit einem erheblichen, persönlichen Spendenbeitrag auf und begeistert weitere Spender seines Rotary-Clubs. In Summe kamen damit 15.000 Euro zusammen. Roland Becker und Präsident Knut Strefling übergaben die Spende am Samstag an den Freundeskreis der Kirchengemeinde. Als Dank erhielten die Rotarier von Litwinski eine symbolische Orgelpfeife.