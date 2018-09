Der soziale Wohnungsbau muss Vorrang erhalten

(MOZ) Schon der Begriff „Woh­nungs­offensive“ spricht Bände. Deutlicher können die Verantwortlichen für die Raumnot in vielen deutschen Städten nicht ausdrücken, dass sie dem wilden Treiben auf dem Wohnungsmarkt viel zu lange tatenlos zugeschaut haben.

Positiv am Wohnungsgipfel im Kanzleramt ist, dass die Bundesregierung das Problem, das nun wirklich nicht von heute auf morgen um die Ecke kam, erkannt hat. Das Feuerwerk an Maßnahmen, das sie nun seit einigen Monaten zündet, klingt überlaut: Baukindergeld, Steueranreize, vereinfachte Genehmigungsverfahren, weniger Klimaschutz, mehr Wohngeld, strengere Mietpreisbremse … So kann auch profitieren, wer überhaupt kein Problem hat.

Die Wohnungskrise in den Großstädten – so muss man es inzwischen benennen – lässt sich aber nur mit bezahlbarem und zugleich gutem Wohnraum für die Schwächeren in den Griff bekommen. Die neue Berliner Losung „Klotzen statt Kleckern“ sollte sich deshalb zuallererst auf den sozialen Wohnungsbau konzentrieren. Ihn nur als Ergänzung zu betrachten, als einen Bauklotz unter vielen, wird der Sache nicht gerecht. Der Nachholbedarf ist riesig, 100 000 neue Sozialwohnungen können nur ein Anfang sein.