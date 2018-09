Land will langjährige Feuerwehrleute prämieren

dpa

Potsdam (Dietrich Schröder) Angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen bei den freiwilligen Feuerwehren will die Landesregierung ein Maßnahmebündel beschließen, um die Attraktivität des Ehrenamtes zu steigern. Dazu gehören Prämien zu Dienstjubiläen oder zusätzliche hauptamtliche Kräfte in den freiwilligen Feuerwehren, heißt es in einem am Freitag in den Landtag eingebrachten Papier. Es soll jetzt in den Ausschüssen diskutiert werden.

In 200 freiwilligen Feuerwehren mit 1770 Ortswehren sind in Brandenburg derzeit rund 38 000 Feuerwehrangehörige ehrenamtlich engagiert. Im Jahr 2010 waren es noch rund 45 600.

Umgehende Kritik kam vom DRK-Landesverband, der eine Spaltung der Helfer befürchtet. DRK-Landesbereitschaftsleiter Wolfgang Reitsch verwies darauf, dass die Höhe der derzeit geplanten Prämien davon abhängen soll, ob ein Helfer bei der Freiwilligen Feuerwehr oder einer Hilfsorganisation tätig ist. „Im Einsatz arbeiten Hilfsorganisationen und Feuerwehren Hand in Hand. Die einen löschen, die anderen stellen Sanitäter bereit – auch um die Feuerwehrleute abzusichern“, so Reinsch. Unterschiedliche Prämien sorgten für Unmut und könnten die Einsatzfähigkeit schwächen.