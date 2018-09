Helfer nicht in Klassen teilen!

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die vielen Brände in diesem heißen Sommer haben es gezeigt: Ohne die freiwilligen Helfer im ganzen Land wären diese Notsituationen nicht zu bewältigen gewesen. In solchen Situationen zeigt sich Bürgersinn im besten Sinne. Und auch, dass es in unserer Gesellschaft doch viel mehr Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung gibt, als wir oft glauben.

Deshalb ist vollkommen in Ordnung, wenn jetzt der Landtag – übrigens einstimmig, was höchst selten vorkommt – darüber nachdenkt, wie man solches Engagement stimulieren und prämieren kann. Doch auch der Landesverband des Deutschen Roten Kreuz hat Recht, wenn er erwartet, dass es dabei zu keiner unterschiedlichen Behandlung von Feuerwehrleuten und anderen ehrenamtlichen Helfern kommt.

Schließlich konnten sich die Feuerwehr-Angehörigen bei den Bränden darauf verlassen, dass Sanitäter bereitstanden und Essen und Betten vorbereitet wurden. Das sollte man bei der Debatte über Prämien berücksichtigen.