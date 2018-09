Clan-Mitglieder sind von Vätern geprägt

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Mitglieder krimineller Clans werden praktisch in eine Bande hineingeboren. Dadurch entwickeln sich auch ihre Moralvorstellungen anders als im Rest der Bevölkerung. Der Essener Psychologe und Traumatherapeut Christian Lüdke berichtet über seine Erfahrungen in der Therapie mit solchen Jugendlichen. Mit ihm sprach Stefan Kegel. Herr Lüdke, was macht es mit den Moralmaßstäben eines Kindes, wenn es mit der Tatsache aufwächst, dass sein Vater, sein Bruder, sein Onkel kriminell sind?

Es empfindet das als Normalität. Solche Kinder haben dadurch ja keine Moralvorstellungen, wie sie in unserem Kulturkreis gängig sind. Ich behandle gerade zwei Bandenmitglieder psychologisch. Beide haben marokkanische Eltern, sind in Deutschland geboren, aber haben ihr bisheriges Leben in ihren marokkanischen Großfamilien verbracht.

Wie muss man sich diese Familien vorstellen?

In ihren Familien herrscht ein extrem strenges patriarchalisches System. Die Mädchen stehen auf, wenn der Vater den Raum betritt. Ansonsten sind sie ganz normale angepasste Büroangestellte, während die Söhne schwerstkriminell sind und mehrjährige Haftstrafen hinter sich haben. Die Moral in diesen abgeschotteten Familien wird in erster Linie durch die Väter geprägt.

Wie erleben die Kinder ihre Jugend?

Diese Kinder wachsen mit Gewalt auf – und finden sie ganz normal. Einer der beiden jugendlichen Patienten, die ich behandle, hat mal zu mir gesagt: Herr Lüdke, wenn ich Sie mal nicht richtig verstehe, dann dürfen Sie mich ruhig schlagen. Dann verstehe ich es. Das war entsetzlich. Der andere hat mal zu mir gesagt: Wenn mein Vater mich nicht geschlagen hätte, hätte ich gar keine körperliche Zuwendung erfahren. Gefühle spielen zumindest in diesen beiden Familien keine Rolle.

Wie gehen sie denn damit um? Jeder Mensch hat doch Gefühle.

Sie haben eine Strategie entwickelt: Sie können Gefühle denken. Das macht sie so gefährlich und brutal. Das werden im schlimmsten Fall eiskalte Reaktionsmaschinen. Sie haben keine Sozialisierung durchlaufen, wie wir sie kennen, weil sie in einer Parallelgesellschaft aufwachsen.

Kann die Schule dem nicht entgegenwirken?

Ach, wissen Sie – die beiden Jungs, die ich behandle, die gehen in Schulen mit 99 Prozent Ausländeranteil. Da sind sie nur unter Mitschülern, die die gleichen Probleme haben wie sie, und es herrscht ein eisiger Wind. Sie haben dadurch gar kein Interesse, sich mit der deutschen Kultur auseinanderzusetzen.

Und das schaffen auch die Lehrer nicht?

Nein, die sind froh, wenn die Stunde vorbei ist. Sie werden auch bedroht. Da können Sie keine Werte vermitteln. Die Schüler kommen, wann sie wollen, die machen, was sie wollen, die telefonieren im Unterricht und schnitzen irgendwas mit ihren Messern. Und wenn der Lehrer was sagt, setzt es eine Drohung. Das ist wie eine Parallelgesellschaft. Auch im Freundeskreis bleiben diese Jugendlichen meist unter sich. Und sie sind dann sehr schnell im Bereich der Kleinkriminalität – Autodiebstähle, später Autoschiebereien und so weiter. Das wird in diesen Familien meist von den Vätern an die Söhne weitergegeben.

Wenn man so aufwächst – hat man dann irgendeine Form von Unrechtsbewusstsein, was die eigenen Straftaten angeht?

Sie haben ein anderes Unrechtsbewusstsein. In meinem einen Fall ist es sogar so, dass der eine junge Mann ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hat, was angesichts seiner Gewalttaten paradox wirkt. Oder auch eine starke Zurückhaltung gegenüber Kindern. Denen hätte er nie etwas angetan und hat sie sogar beschützt, auch gegen die Gruppe.

Erkennen diese Gruppen denn staatliche Organe als Autorität an?

Gar nicht.Ihnen gilt nur das eigene Clan-Gesetz als Maßstab. Sie betrachten Deutschland als rechtsfreien Raum; Deutschland ist ein Paradies für sie. Sie begehen eine Straftat nach der anderen, und es passiert nichts. Bewährungsstrafen werden in diesen Kreisen nicht als Strafe gesehen, sondern als Freispruch zweiter Klasse. Und bei Mord oder Körperverletzung mit Todesfolge sind sie nach ein paar Jahren wieder draußen.

Sie plädieren also aus psychologischer Sicht für ein hartes Durchgreifen?

Genau. Ich plädiere für sehr schnelle und sehr harte Strafen, auch bei Jugendlichen. Wenn man einen Lerneffekt erzielen will, dann geht das nicht anders. Ein Warnschussarrest – nach einer Straftat für ein Wochenende in die Arrestzelle des Amtsgerichts – das spüren die. Aber nach einem halben Jahr als Sozialstunden Feuerwehrautos waschen, das wird nicht als Strafe empfunden.

Was halten Sie als Psychologe von Vorstößen, kriminelle Clan-Jugendliche aus ihren Familien herauszunehmen, um sie dem kriminellen Umfeld zu entziehen?

Um damit erfolgreich zu sein, müssen Sie eine Ersatzfamilie schaffen. Denn die Familien, aus denen sie kommen, sind oft geprägt von einem Klima der Angst, der Einschüchterung und Gewalt. Und wenn sie den Clan verlassen, müssen sie mit Racheakten rechnen, bis hin zu Todesdrohungen. In Jugenddörfern, wo solche Jugendliche in Wohngemeinschaften leben, können sie die Regeln unserer Gesellschaft lernen. Also zum Beispiel, dass man andere Menschen nicht schlägt, sondern respektvoll mit ihnen umgeht.