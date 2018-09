Klinik fühlt sich alleine gelassen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) 385 000 Euro hat die Stadt Bad Freienwalde einschließlich Fördermittel in den Märkischen Bergwanderpark investiert, zu dem auch der Kneipp-Pfad an der Kurfürstenquelle gehört. Wer das alles pflegt, darüber gibt es keine vertragliche Festlegung.

„Der Kneipp-Pfad ist wirklich eine tolle Einrichtung“, lobt Bärbel Wasmer aus Bad Freienwalde. „Wir haben zurzeit Urlaub und haben ihn für uns entdeckt. Wir nutzen ihn täglich.“ Problem sei allerdings, dass die linke Stufe, die ins Wasser führt von Algen überdeckt und daher rutschig sei. Der Kneipp-Pfad werde wohl nicht regelmäßig gereinigt, bedauert die Kurstädterin, die die gesamte Anlage am Waldrand als sehr gelungen empfindet. Bärbel Wasmer beobachtet täglich, wie rege der Pfad von Patienten der Fachklinik genutzt werde. Viele seien nicht gut zu Fuß. Ein Sturz von der Treppe könnte für sie gefährlich werden.

„Unser Hausmeister schrubbt die Treppen jeden zweiten Tag“, widerspricht Kristin Schröder-Kolew, Verwaltungsleiterin der Fachklinik und Moorbad. Auch am Freitag habe er die Treppen wieder gebürstet. Ihrer Auffassung nach sei es ein Fehler, dass die Stufen überhaupt vom Wasser überspült werden, weil dadurch der Pflegebedarf sehr hoch sei. Zudem spüle der Hausmeister den Kneipp-Pfad jeden zweiten Tag, damit die Menschen nicht durch schwarze Brühe waten müssen. Die technischen Mitarbeiter der Klinik übernehmen Reinigung und Pflege, obwohl es eigentlich nicht ihre Aufgabe wäre. Denn Bauherr ist die Stadt Bad Freienwalde. Die Fachklinik fühlt sich über den Tisch gezogen und alleine gelassen.

Denn einen Vertrag oder eine Vereinbarung darüber, wer die Pflege übernimmt, gebe es nicht, so die Verwaltungsleiterin. Die Stadt berufe sich auf ein Gesprächsprotokoll. Eine ehemaliger Mitarbeiter hatte zwar während der Planungsphase mündlich zugesagt, dass die Klinik wohl die Pflege übernehmen könne. Der Umfang der Arbeiten war aber noch nicht bekannt. Darüber hinaus berufe sich das Bauamt darauf, dass der Kneipp-Pfad auf einem Flurstück liegt, das der Klinik gehört, berichtet Kristin Schröder-Kolew. Sie verhandele nun mit der Stadt, wie es weitergeht. Dem Bürgermeister und seinem Mitarbeitern im Bauamt sei das Problem bekannt.

„Wir machen aber trotzdem sauber, denn zu uns kommen die Leute und beschweren sich“, sagt Kristin Schröder-Kolew, der das Pflegeregime bereits schlaflose Nächte bereitet hat. Die Fachklinik habe nicht genug Personal dafür. Um zu verhindern, dass Hundebesitzer den Kneipp-Pfad als Hundebadewanne missbrauchen (MOZ berichtete), habe sie Verbotsschilder aufstellen lassen. Diese seien nun gestohlen worden. Kostenpunkt: je 100 Euro. Sie kündigte an, den Bereich um die Kneipp-Anlage per Videokamera überwachen zu lassen, um die Täter abzuschrecken oder überführen zu können. Die Verwaltungsleiterin betont, dass der Kneipp-Pfad die Stadt bereichere.

„Die Verantwortung für die Pflege des Kneipp-Pfades liegt bei uns“, bestätigt Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). „Wir müssen nach Wegen suchen, wie wir diese Aufgabe übernehmen.“ Die Klinik-Mitarbeiter seien am Limit, gibt er zu.

Dass es in der Stadt Unklarheiten bei Pflege und Unterhaltung gibt, ist nicht neu. Auch in der Wriezener Straße stand das Unkraut auf Beeten an der Straße und auf Mittelinseln höher als die Blumen. Als sich Bürger beschwerten, verwies das Bauamt auf den Baubetrieb. Doch dann stellte sich heraus, dass es selber verantwortlich war.