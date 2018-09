Ein Stück Fußballgeschichte

Stefan Klug

(MOZ) Vor vielen, vielen Jahren traf ein Meteorit die Erde und schon - nein, sind nicht die Dinos ausgestorben, sondern war der Fußball erfunden. Denn da der heiße Kern des Eindringlings von den Steinzeitmenschen nicht mit Händen gehalten werden konnte, kickten sie ihn munter durch die Gegend. Bald schon erkannte man, das in dem Zeitvertreib Potential steckt. Und statt sich mit den überheblichen Bronzezeit-Menschen im Feld der Ehre zu battlen, suchte man die Wahrheit auf dem Platz. Ehrentribüne, Berichterstattung und Trainerbank inklusive. Bei all dem Gekicke allerdings vergaßen die Ballzauberer, dass ihre eigentliche Bestimmung die Hasenjagd war...

Der Humor aus dem Hause Aardman war schon immer ein eigener. Und auch, dass man in Zeiten von perfekter CGI-Technik weiterhin auf Stop-Motion setzt. Doch „Wallace & Gromit“ sowie „Shaun das Schaf“ gaben ihnen Recht. Warum also nicht an bewährtem festhalten. „Early Man“ erbt also vieles der erfolgreichen Vorgänger, sei es die geradezu hanebüchene Geschichte oder ihre liebevolle Umsetzung. Dabei kommen gerade hier Grundsätzlichkeiten zur Sprache, etwa, wie mit dem Fortschritt umgehen? Nick Park kombiniert Handlung und Umgangssprache derart miteinander, dass fast ein modernes Setting inhaltlich entsteht. So dürften kleinere Zuschauer gar nicht in der Lage sein, die komplexe Aussage der sonst eher einfach gestrickten Handlung auf Anhieb zu verstehen. Alle anderen können sich auf frische Gags und bewährte Figurengestaltung freuen.

Genre: Animation; FSK: o.A.; Laufzeit: 89 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Nick Park; USA/GB/F 2018