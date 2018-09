Jeder Azubi hat hier einen Betreuer

Andrea Linne

Basdorf (MOZ) Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können, und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: DICTATOR Technik in Basdorf.

Erst mal das Abitur, dachte sich Jan Henning, der über Umwege und das Oberstufenzentrum in Hennigsdorf diesen Abschluss erlangte. Der 20-jährige junge Mann aus Kremmen, der ganz gern rechnet und mit den Händen arbeitet, fand in der Agentur für Arbeit die Palette an Ausbildungsstellen, aus denen er wählen konnte. „Ich wusste nicht genau, was ich wollte, aber es sollte handwerklich sein und anspruchsvoll“, sagt der junge Mann. Jetzt wird er Zerspanungsmechaniker.

Bei Dictator in Basdorf (Kreis Barnim) wurde er schließlich fündig. Der mittelständische Betrieb ist hochspezialisiert. Seit 1932 stellt die Firma, die ursprünglich in Berlin-Kreuzberg ansässig war und ein Patent aus Holland besaß, Türstopp- und Schließsysteme her. Öldämpfer, Gasfedern und Türschließer gehören auch heute noch zum Portfolio, wie Geschäftsführer Andreas Matthies berichtet. Neben Großserien fertigt der Betrieb aber auch kleine Teile.

Aufgestapelt liegen in der Montagehalle die Gasfedern, die von einem Durchmesser von 14 bis zu 69 Zentimetern aus Präzisions- oder Edelstahl und vielen anderen Metallen oder Legierungen gedreht und geschnitten werden. Sauber und sortiert wirkt der Betrieb. „Ordnung und Sauberkeit sind sind für uns ein Faktor der Qualitätssicherung“, sagt Thomas Jokisch, der Ausbildungsbetreuer.

Jeder Azubi in der Firma – im kaufmännischen wie im Produktionsbereich – hat einen eigenen Ansprechpartner, der darauf achtet, dass sich die Mädchen und Jungen im Betrieb wohlfühlen. „Du musst dich um die Auszubildenden kümmern, sie an die Hand nehmen“, schätzt Geschäftsführer Matthies ein. Und: „Als Geselle lernt man dazu.“

So sei es erklärter Wille, die ausgebildeten Fachleute im Betrieb zu halten. Mit 938 Euro brutto im ersten Ausbildungsjahr und 24 Urlaubstagen liegt Dictator dabei auf der Höhe der Tarife der Metallindustrie. „Wir brauchen junge Leute, die geerdet sind und wissen, was sie an einem Job haben, bei dem man auch sehr gut verdient“, erklärt der 47-jährige Chef.

Insgesamt 28 Beschäftigte hat Dictator aktuell. Gerade entsteht eine große neue Halle im Gewerbegebiet Bernau. Bis Ende nächsten Jahres will die Firma umziehen. Die Basdorfer Halle soll dann als Lager dienen. Die Arbeit bei Dictator verlangt den Neuen viel ab. Sie müssen sich einfügen in den Kollegenkreis und die Arbeits-Prozesse. Sie lernen von den Grundlagen der Metallbearbeitung bis zur Montage und zum Versand in dreieinhalb Jahren alle Abteilungen kennen.

Besonders freut sich Jan Henning aber auf die Arbeit am CNC-Automaten. Die fünf Meter lange Werkzeugmaschine kann computergestützt mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig erledigen. Aus drei Meter langen Kolbenstangen werden gebohrte, gedrehte und geschnittene Abschnitte, die später als Türschließer oder Gasfeder verbaut werden.

13 000 „Türschließer direkt“ werden es am Ende dieses Jahres sein, die das Werk verlassen. „Es ist unser Paradestück“, sagt der Ausbildungsverantwortliche Jokisch. Alles, was mit Öffnen und Schließen zu tun hat, kann bei Dictator produziert werden. „Wir diktieren, wie sich die Tür bewegt“, erklärt Geschäftsführer Matthies.

Die Situation ist dennoch nicht unkompliziert, verdeutlicht er. Denn die Firma agiert auf dem Weltmarkt, muss Metalle einkaufen und mit Stahl handeln. Auch Legierungen aus Nickel oder Aluminium können unter Umständen nur längerfristig in Basdorf angeliefert werden. Sie kommen aus Russland oder Südafrika, erläutert der Fachmann. Der Neubau der Halle im Gewerbegebiet werde dennoch zunehmend wichtiger, betont er, weil der Platz in Basdorf einfach nicht mehr ausreicht.

Azubi Jan Henning wird mit diesen Prozessen noch zu tun bekommen. Zunächst erlernt er aber Feilen, Sägen, Bohren oder das Umformen. „Wir als mittelständischer Betrieb sichern das Handwerk, indem wir wichtige Prozesse abwickeln und verwalten“, macht Matthies deutlich.

Die Grundkenntnisse der Mechanisierung, wie sie später am CNC-Automaten im Schreiben eigener Programme und Programmieren ihren Praxistest erleben, müssten von der Pike auf erlernt werden.

Wissen um Steuerungstechnik fließe in die Ausbildung ein, aber auch das Entwickeln von Lösungen für Handwerker und Stahlbauer. „Die Arbeit ist flexibel und spannend, von der Anfrage bis zur Entscheidung und Ausführung gibt es nur wenig Zeit“, macht der Geschäftsführer deutlich.

Dass sich Jan Henning für den richtigen Beruf entschieden hat, davon ist Betreuer Thomas Jokisch überzeugt. Der 37-Jährige selbst hat nach einer Bäckerlehre und einer Ausbildung als Anlagenführer den Abschluss eines Zerspanungsmechanikers erlangt.

„Wir haben hier ein gutes Klima, das Geld stimmt, und die Arbeitszeiten sind in Ordnung. Junge Leute finden bei uns die richtige Herausforderung“, ist der Bernauer mit den langen Haaren überzeugt.