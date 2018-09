Spannend und politisch brisant

Stefan Klug

(MOZ) Im Juni 1976 entführen palästinensische Terroristen und RAF-Sympathisanten einen Linienflug von Tel Aviv nach Paris. Sie landen in Entebbe, weil der ugandische Diktator Idi Amin ihnen großzügig Aufenthalt gewährt. An Bord sind fast 100 Israelis, die man gegen inhaftierte Palästinenser freipressen will. Doch Staatsdoktrin Israels ist, niemals mit Terroristen zu verhandeln. Angesichts der womöglich vielen Opfer ist jedoch Staatschef Yitzhak Rabin bereit, von diesem Prinzip abzuweichen. Ganz im Gegensatz zu Verteidigungsminister Shimon Peres, der die harte Linie durchsetzen will. Und tatsächlich bereitet sich ein Sondereinsatzkommando auf eine Befreiungsaktion vor.

Der Streifen von José Padilha bringt auf schmerzhafte Weise in Erinnerung, dass es Terrorismus auch vor dem 11. September gegeben hat. Für einen besonderen Aufschrei seinerzeit sorgte, dass deutsche Links-Extremisten Hand in Hand mit angeblichen palästinensischen Freiheitskämpfern erstmals seit dem Holocaust wieder Juden von anderen Menschen separierten, um einen besonderen Zugriff auf diese zu haben. Dass es innerhalb der linken Szene Deutschlands dennoch zu keiner Diskussion zum Thema gekommen ist, heizte die Stimmung hierzulande zusätzlich an. So spielen die beiden Rote-Zellen-Mitglieder Kuhlmann und Böse in der Inszenierung auch eine tragende Rolle. Die Verfilmung stützt sich dabei offensichtlich auf Aussagen der befreiten Geiseln. Padilha baut den Film als astreinen Thriller auf. Er wechselt ständig die Handlungsebene und zeigt chronologisch die Entwicklung sowohl in Uganda wie auch in Israel auf. Mitunter geht er kurz in Rückblenden auf die Entwicklung der beiden Deutschen ein, ohne diese jedoch zu porträtieren. Zudem wird der Zwiespalt zwischen dem Hardliner Peres und dem Politiker Rabin sehenswert veranschaulicht. Letzterer musste sich dann auch der Weltöffentlichkeit gegenüber für das streng genommen völkerrechtswidrige Vorgehen verantworten. So spannend und authentisch das Geschehen auch umgesetzt wurde, so bleibt Padilha dann doch etwas einseitig zum Ende hin. Immerhin starben drei Geiseln bei der Aktion, was man nur im Abspann erfährt. Auch der Tod von fast zwei Dutzend ugandischen Soldaten spielt eher nur eine Nebenrolle. Und die Ermordung von mehreren hundert in Uganda lebenden Kenianern wegen der Unterstützung des Nachbarlandes bei der Aktion fällt ganz hinten runter. Dagegen wird der Heldenmythos für den einzigen israelischen Toten, Jonathan Netanjahu, der die Aktion vor Ort leitete, weiterhin bedient, was zeigt, dass die Operation Entebbe auch heute noch sehr politisch betrachtet wird.

Vom Unterhaltungswert her, wenn dieser Begriff überhaupt angebracht ist, macht der historisch interessierte Zuschauer nichts falsch. Rosamunde Pike und Daniel Brühl als die deutschen Beteiligten am Terrorakt kommen sehr authentisch rüber, das Setting der 70-er ist sehr gelungen, die Inszenierung straff und spannend.

Genre: Thriller; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 102 Minuten; Verleih: eone; Regie: José Padilha; Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan; UK/USA 2018