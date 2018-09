Spielberg kann’s einfach

Stefan Klug

(MOZ) 2045 ist die Welt kein Ort, an dem man sich gern aufhält. Daher flüchtet, wer kann, nach Oasis. Dieses virtuelle Wunderland bietet alles, was sich die Menschen wünschen. Hier können sie sein was sie wollen und wie sie es wollen. Und der Eintritt ist für fast jeden via VR-Brille möglich. So auch bei Wade Watts, der bei seiner Tante in einem heruntergekommenen Trailer wohnt. Er ist, wenn er kann, in dem Paralleluniversum unterwegs, sein Avatar eine Mischung aus coolem Teenager und Nerd. Als der Oasis-Miterfinder und Eigentümer James Halliday stirbt, hinterlässt er der Community ein Easteregg, das es zu finden gilt. Drei Schlüssel sind dafür notwendig, die Aufgaben nicht sonderlich schwer, aber nur für jene zu knacken, die sich im Kosmos und im Schaffen von Halliday auskennen. So wie Wade. Und immerhin winken eine unglaubliche Summe echtes Geld sowie der Besitz von Oasis. Bei diesen Aussichten sollte man allerdings nicht davon ausgehen, dass fair gespielt wird - sowohl in der realen, wie auch der virtuellen Welt.

Steven Spielberg adaptiert hier Ernest Clines’ gleichnamigem Bestseller und beweist ein ums andere Mal, dass er über Jahrzehnte hinweg in der Lage ist, cineastische Ausrufezeichen zu setzen. Der Meisterregisseur erzählt die Geschichte in einer Mischung aus Realfilm und Computeranimation, wobei beides auf die Inszenierung eines Videogames hinausläuft. Die Story folgte dabei eher einfachen Strukturen, ist geradlinig, kurzweilig und vor allem visuell exzellent umgesetzt worden. Der Stil mag vielleicht beim älterem Publikum nicht auf Anhieb ankommen, aber Spielberg holt alle Generationen mit seinem Mix aus Themen und Reminiszenzen ab. So will der klassische Soundtrack des ausgehenden 20. Jahrhunderts auf den ersten Blick nicht zum futuristischen Setting passen. Doch er ist Bestandteil von Hallidays Leben, der den Spagat zwischen klassischer Popkultur und virtueller Welt zumindest bei Oasis vollzogen hat. Auch der Verweis auf die Anfänge der Videospielkultur mit Atari, Amiga & Co. dürfte bei Eltern-/Großeltern Erinnerungen an die eigene Jugend wecken. Dazu kommen unzählige Meilensteine der virtuellen Welt und auch der Filmhistorie zum Einsatz. Spielberg verweist dabei sowohl aufs eigene Schaffen wie auch auf das seiner Freunde und Wegbegleiter.

Und bei alledem ist der Streifen auch noch über weite Strecken hin spannend. Zudem profitiert er von der herausragenden Dynamik sowohl in seinen Bestandteilen wie auch im Ganzen. Technisch auf höchstem Niveau wird echtes Blockbuster-Erlebnis geboten. Vielleicht hat der Regisseur es mal wieder geschafft, einen Trend fürs Kino zu setzen...

Genre: Action; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 140 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Steven Spielberg; Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn; USA 2018