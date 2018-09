„Wir wollen Kindern die besten Chancen geben“

Jana Reimann-Grohs

Oberkrämer (MOZ) Das Land fördert seit September 2017 Kitas, die vor besondere Herausforderungen gestellt werden. Die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ist in Bärenklau Auslöser, das Projekt auch in Oberkrämer zu starten. Erzieherin Sandy Bothe soll sich als Kiez-Kitafachkraft verstärkt um Kita-Kinder mit Startschwierigkeiten kümmern. Sie wird als ausgebildete Elternbegleiterin vermitteln, ist aber auch für Kinder Ansprechpartnerin und Vertrauensperson. Durch ihre Patenschaft beim Netzwerk Gesunde Kinder bringt sie nötige Erfahrungen mit, das Wohl von Eltern und Kindern im Auge zu behalten.sprach mit der 45-Jährigen.

Frau Bothe, worauf konzentriert sich Ihre Arbeit?

Es geht darum, Kinder mit unterschiedlichen sozialen Problemlagen aufzufangen und die Möglichkeit zu geben, sich optimal zu entwickeln. Gerade bildungsschwache Familien, Familien mit wenig Geld und wie bei uns speziell Eltern mit Fluchterfahrung soll geholfen werden. Die Zukunftsvision ist, allen Kindern das gleiche Recht auf Bildung zukommen zu lassen und sie fit zu machen für den Schulstart.

An welche Bedingungen ist das Projekt geknüpft?

Die Frage ist, was für uns hier im Kiez das Wichtigste ist. Und da hat die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge Priorität, sodass die Kinder aus anderen Ländern hier integriert werden. Viele Eltern wissen gar nicht, was sich hinter einer Kindertagesstätte verbirgt, was hier gebraucht und vermittelt wird. Wir wollen die Ängste und Vorbehalte abbauen und auch diesen Kindern die besten Chancen geben.

Was sind typische Probleme?

Bei allen Unterlagen und Formularen, die mitgebracht werden müssen, ist der verbale Austausch unheimlich wichtig. Der ist bei ortsansässigen Eltern natürlich viel schneller gegeben. Es ist für sie leichter, weil über die Sprache ein Austausch mit Erziehern oder der Kita-Leitung möglich ist.

Wie wollen Sie die Sprachbarriere überwinden?

Es soll Geld zur Verfügung gestellt werden, sodass wir Dolmetscher mit hinzuziehen können. Eine wichtige Voraussetzung ist auch die Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern in der Gemeinschaftsunterkunft. So können wir jemanden hinzuziehen, der sich auskennt und das Vertrauen der Betroffenen hat. Wenn Dritte als Vermittler im Bunde sind, stellen sich vielleicht Dinge heraus, die sonst nicht erzählt werden.

Ist das Projekt ausschließlich an die Gemeinschaftsunterkunft gebunden?

Wir haben viele Kinder mit Sprachförderbedarf, auch ohne Migrationshintergrund. Die Programme verzahnen sich gut. Ich werde für alle Eltern und Kinder in dieser Kita da sein. Priorität ist, dass sich bei uns jedes Elternteil und Kind gut aufgehoben fühlen. Das liegt uns wirklich am Herzen. Wir hoffen sehr, dass das Landesprogramm über Dezember 2020 hinaus fortgesetzt wird, sodass wir die Arbeit auch langfristig erledigen können.

Lässt sich das Projekt auch elternunabhängig gestalten?

Ohne die Eltern ist ein Bildungs- und Erziehungsprozess gar nicht möglich. Sie sind die Experten für ihre Kinder und damit auch für uns der wichtigste Partner in der Arbeit. Die Elternkompetenzen zu stärken, heißt für mich, auch dem Kind zu helfen. Wenn wir sie über unsere Arbeit besser integrieren können, ist das der beste Weg, den wir gehen können.

Wie wird diese Zusammenarbeit aussehen?

Wir könnten für Eltern und Kinder einen Kreativkurs anbieten oder ein Mutter-Kind-Café am frühen Morgen. Wir veranstalten in unserer Kita schon gemeinsam mit unserer Sprachfachkraft Kirsten Nitz Elterncafés. Die werden bisher gut angenommen. Ab Oktober wollen wir auch Nachmittage anbieten, wo ich den Eltern vor Ort als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe.

Wie erreichen Sie die Geflüchteten außerhalb der Kita?

Ich habe die Möglichkeit, im Vorfeld den Kontakt zu Sozialarbeitern aufzubauen und unsere neu erarbeitete Willkommensmappe zu überreichen. Diese soll ausgefüllt vieles schon am ersten Tag in der Kita erleichtern. Indem ich Eltern Mittel in die Hand gebe, weil ich ihre Bedarfe kenne, kommt das auch den Kindern zugute. Sie können beispielsweise das dialogische Lesen auch zu Hause anwenden, sodass die Deutsche Sprache besser gelernt werden kann. Umso besser können wir uns dann mit ihnen in der Kita verständigen. Wenn es ihnen hier gut geht und sie sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind und sie ganz nebenbei Deutsch lernen, kann die Integration für Eltern und Kinder gelingen.

Worin werden dabei mögliche Schwerpunkte liegen?

Bei der Eingewöhnung achte ich darauf: Wie geht es dem Kind, was sagen die Erzieher und berichten die Eltern, wie die Kinder es empfunden haben. Dieses Feedback mit den Sozialarbeitern zu besprechen, ist genauso meine Aufgabe, wie direkt über Dolmetscher mit den Eltern in Kontakt zu treten. Wenn die Kinder gebracht oder abgeholt werden, wissen wir oft nicht, warum das Kind weint oder woran wir arbeiten können, damit sich das Kind wohlfühlt. Wenn wir Ausflüge machen und ein Zettel ausgeteilt wird, kann ich das Anliegen weiter an die Sozialarbeiter oder Eltern vermitteln oder beim Ausfüllen von Anträgen oder Finanzierungen helfen.

Stehen Sie allen in der Einrichtung als Ansprechpartnerin zur Verfügung?

Um sich dem Kind mit Problemen adäquat zu widmen, war vorher nicht viel Zeit. Das soll sich jetzt ändern. In der Kita werde ich am späten Nachmittag im ungenutzten Gruppenraum für Beratungsgespräche mit Eltern zur Verfügung stehen. Jeder kann mich ansprechen und gemeinsam schauen wir, was wir lösungsorientiert tun können. Mein großer Wunsch wäre auch eine Räumlichkeit, wo sich Eltern aus der Gemeinschaftsunterkunft mit Ortsansässigen treffen und austauschen können.