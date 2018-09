Monster in Menschengestalt

Stefan Klug

(MOZ) War es sein Reichtum, der Respekt von anderen ihm gegenüber oder wirklich sein Charme der Virginia bereits beim ersten Treffen mit Pablo Escobar beeindruckte? Sie, selbst ein Star im kolumbianischen TV, jedenfalls ist hin und weg. Dass offiziell nicht ganz klar ist, woher sein Geld stammt, scheint sie jedenfalls nicht zu stören. Ebenso wenig, dass der Drogenbaron verheiratet ist und bereits ein Kind hat. Virginia, die Frau im Rampenlicht, begnügt sich mit der Nebenrolle im Liebesleben von Escobar. Sie erlebt seinen geradezu grandiosen gesellschaftlichen Aufstieg und durchleidet ebenso seinen Abstieg, der auch für sie, als Geliebte, teils lebensgefährlich wurde. Am Ende verdankt sie auch den us-amerikanischen Drogenfahndern, dass sie nach dem totalen Karriereende noch mal ein neues Leben anfangen konnte.

Sie liebte Pablo, sie hasste Escobar schrieb Virginia Vallejo in ihrem Buch über die Beziehung zum wohl größten und brutalsten Drogenboss der modernen Menschheitsgeschichte. Dieser Roman ist Vorlage für den Film, der zugleich ein Schnellabriss der Erinnerungen darstellt. DennFernando Leon de Aranoa hastet geradezu durch das Lebens Escobars, zu viele Dinge müssen der Einordnung wegen berücksichtigt werden. Die schnelle Abfolge der Ereignisse macht die Handlung spannend und kurzweilig, trotzt der zwei Stunden Länge. Der Zuschauer verliert allerdings ein wenig das Zeitgefühl und kann nur ungefähr erahnen, wo er sich in welchem Jahrzehnt befindet. Eines jedoch arbeitet der Spanier sehr anschaulich heraus: Mit der auch heute noch teils in Kolumbien vorhandenen Verehrung Escobars hat er nichts am Hut. Im Gegenteil. Für ihn ist der Kartell-Boss ein Scheusal allererster Güte. Und Javier Bardem gibt dem ein durchaus beeindruckendes Aussehen. Fett, selbstgefällig und feist, die Darstellung wandelt zwischen grandios und beängstigend.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 118 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Fernando Leon de Aranoa; Javier Bardem, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard; E 2018