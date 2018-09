Kommunen loten Zukunft aus

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die geplante Erweiterung des Fachmarktzentrums ist einen Schritt weiter. Die Gemeindevertretung Schorfheide hat dem Vertrag zur weiteren Erschließung des Areals am Mittwoch zugestimmt. Derweil ist die Zukunft des Real-Marktes ungewiss.

Schorfheide meint es ernst. Die Gemeinde treibt die geplante Erweiterung des Fachmarktzentrums an der B 167 weiter voran: Drei neue Märkte sollen entstehen. Die Gemeindevertreter haben dem Erschließungsvertrag vergangene Woche zugestimmt. Demnach übernimmt der Eigentümer der Gewerbeflächen 75 Prozent der Kosten, die Gemeinde zahlt 25 Prozent.

Bislang galt die Metro AG, bzw. eine Tochtergesellschaft, als Eigentümerin der Immobilie. Der Konzern hatte dereinst mit dem Verbrauchermarkt Real das Fachmarktzentrum in Finowfurt begründet. Der Handelskonzern hat seit Jahren massive Probleme mit seinen Geschäften, es gilt als defizitär. Im August wurde bekannt, dass die 282 bundesweiten Real-Märkte nun verkauft werden sollen. Geplant ist das Handelsgeschäft zusammen mit den wertvollen Immobilien an einen Investor zu verkaufen. Allerdings dürfte sich dies als schwierig herausstellen. Geeignete Käufer, die finanziell und konzeptionell Lebensmittelhandel auf großer Fläche betreiben können, sind rar. Das Großflächenformat Kaufland, das zur Schwarz-Gruppe gehört, hat derzeit selbst Probleme. Andere erfolgreiche Händler, wie Globus oder Sky sind nicht bundesweit aktiv. Findet sich kein Käufer für das operative Geschäft, würde der Standort mittelfristig geschlossen werden müssen, so Handelsexperten.

Unabhängig vom Real-Markt stellt sich auch die Frage, wie das Fachmarktzentrum weiterentwickelt wird. Im Juni dieses Jahres wurden die Gewerbeimmobilien an einen neuen Eigentümer veräußert. Die Metro-Tochter verkaufte an das in Luxemburg ansässige Unternehmen Cello One. Zum Geschäftszweck, des in Immobilienkreisen bislang unbekannten Unternehmens, macht Cello One auf Anfrage keine Angaben. Auch zu den künftigen Plänen in Finowfurt äußert sich der Geschäftsführer Jan Könighaus auf Nachfrage der MOZ nicht.

Die Debatte auf Ebene der Lokalpolitik ist derzeit eine ganz andere: Schorfheide kämpft für die Zukunft des Fachmarktzentrums und will es durch die Erweiterung um drei weitere Märkte zukunftsfähig machen. Das sieht allerdings die Stadt Eberswalde ganz anders. Eberswalde hatte sich zuletzt klar gegen eine Erweiterung des Fachmarktzentrums vor den Toren der Stadt ausgesprochen. Die Pläne verstoßen gegen geltendes Baurecht und schwächen den Handel in der Innenstadt. Es würde zu viel Kaufkraft abgezogen werden, so die Argumentation von Anne Fellner, Baudezernentin in Eberswalde. Die Mehrzahl der Stadtverordneten sahen dies ähnlich. Um diese Position durchzusetzen und die Erweiterung zu stoppen, müsste Eberswalde vor dem Verwaltungsgericht klagen. „Wenn es sein muss, gehen wir diesen Weg“, kündigte Fellner noch im Januar an.

Die Positionen könnten konträrer kaum sein. Das Kompromissangebot aus Eberswalde einem Aldi-Markt in Finowfurt zuzustimmen, lehnte die Gemeinde Schorfheide ab. Sie will das gesamte Gebiet entwickeln und beleben.

Derzeit gibt es auf höchster Ebene, hinter verschlossenen Türen Gespräche zwischen den Bürgermeistern Friedhelm Boginski und Uwe Schoknecht. Auch die Baudezernentin Anne Fellner ist in die Gesprächen involviert. Zwischen den Beteiligten wurde absolutes Stillschweigen vereinbart. Bislang drang kein Wort an die Öffentlichkeit. „Wir arbeiten an einer Verständigung“, so Fellner gegenüber der MOZ. „Wenn diese gelingt, was zum Wohl der Region wäre, werden wir sie zuerst mit unseren Abgeordneten besprechen“, so Fellner weiter. Dies sei für November geplant.