Schätze aus der Kramkiste

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Angermünder Stadtarchiv schlummert eine noch unentdeckte Schatzkiste, die Stadtarchivar Steve Schmidt jetzt heben möchte. „Hier liegen hunderte Fotos, die zum großen Teil unsortiert, undatiert und unbeschriftet sind und sich nicht mehr einfach zuordnen lassen“, berichtet Steve Schmidt. Er ist seit einiger Zeit dabei, diesen Fundus zu sichten und zu ordnen und hofft dabei auf die Unterstützung und das Wissen der Angermünder. „Die Fotos müssen ja aus einem bestimmten Grund im Stadtarchiv gelandet und aufgehoben worden sein“, mutmaßt der junge Stadtarchivar. Einen Teil der alten Fotos hatte er auch bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen, zum Beispiel bei der Angermünder Seniorenbörse gezeigt und schon einige wertvolle Hinweise zu einzelnen Fotos erhalten.

Gemeinsam mit der MOZ sucht er Zeitzeugen, die alte Fotomotive aus der Kramkiste erkennen, sie zuordnen und vielleicht auch etwas darüber erzählen können. Wir stellen in dieser Serie historische Fotos aus dem Angermünder Stadtarchiv vor, die bisher noch nicht beschriftet und zugeordnet sind. Es sind Motive aus verschiedenen Epochen und offensichtlich nicht nur aus Angermünde, sondern auch aus dem Umland.

Wer erkennt, was auf den Fotos abgebildet ist, wo es ist und zu welcher Zeit es ungefähr fotografiert wurde? Wer kann dazu vielleicht noch Geschichten erzählen oder verbindet persönliche Erinnerungen damit?

„Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Vielleicht schlummert ja noch der eine oder andere Schatz in diesem Fotoarchiv“, meint Steve Schmidt. Wer helfen kann, wendet sich entweder direkt persönlich, telefonisch oder schriftlich an Steve Schmidt im Stadtarchiv in der Seestraße oder an die Lokalredaktion der MOZ per E-Mail oder Telefon.

Teilnehmern, die uns auch Geschichten dazu erzählen können, die in der MOZ veröffentlicht werden, erhalten als Dankeschön die beliebten MOZ-Kaffee-becher. (dw)

Kontakt: Steve Schmidt, Stadtarchiv Angermünde, Telefon: 03332 33191; MOZ Lokalredaktion Uckermark, Rosenstraße 5, Telefon: 03331 260227, E-Mail: schwedt-red@moz.de oder dwindolff@moz.de; Kennwort: Fotosuche