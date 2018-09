Trafo-Station versorgt auch die Orangerie

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Seit dieser Woche ist die Stromzufuhr für die künftige Versorgung aller Teile des Schlossgutes ein großes Stück weiter. Die e.dis Netz GmbH hat eine weitere Trafostation auf dem Areal installiert. Die Abnehmer dafür, wie die Orangerie, befinden sich teils erst im Entstehen.

Für einige Minuten ist auf der Bernauer Straße an diesem Tag kein Weiterkommen mehr. Als sich der Tieflader mit Ladekran und seiner Fracht im morgendlichen Verkehr rückwärts in die Einfahrt zum Schlossgut einfädelt, müssen die anderen Fahrzeuge erst einmal warten.

„Aber das waren gerade mal fünf Minuten“, sagt Elmar Teubel von der e.dis Netz GmbH. Zusammen mit seinem Kollegen Marco Sauer ist er für das Platzieren und Installieren des etwa 2,80 mal 1,80 Meter messenden Kolosses von der Ladefläche des Schwerlasttransporters aus Magdeburg zuständig. Die bereits im Erdreich liegenden Kabel müssen angeschlossen und das Areal wieder ordentlich hergerichtet werden.

Das Trafohaus samt Betonsockel mit seinen 9,2 Tonnen Gesamtgewicht lässt der Ladekran an die vorbestimmte Stelle einschweben. Die farblich passend zum vorherrschenden Rotbraun der Ziegelgebäude auf dem Schlossgut in Braun gehaltene Kompaktstation ist bereits mit allem bestückt, was sie nach Anschluss ihre Funktion erfüllen lässt: ankommenden Strom aus dem Mittelspannungsnetz für das Niederspannungsnetz und letztlich die künftigen Abnehmer umzuwandeln.

Marco Sauer zeigt den Mittel- und den Niederspannungsbereich, den eigentlichen Transformator, die eingebauten zwölf Sicherungen, die um einiges größer ausfallen als solche im eigenen Haushalt. Ihre Funktion indes ist die Gleiche. Auf Sicherheit sei die gesamte Technik samt Einhausung bereits vorab geprüft, erklärt Sauer, für die Qualitätsprüfung am Ort zuständig. So dürfe es eben nicht vorkommen, dass vielleicht Teile wegfliegen oder etwas austritt.

Für Projektmanager Frank Ruppersberger von der Schlossgut GmbH ist die frisch gesetzte Trafo-Station quasi sichtbarer Ausdruck einer engen und lösungsorientierten Zusammenarbeit mit dem Stromversorger. „Wir haben schon vor ein, zwei Jahren begonnen, diese für das gesamte Schlossgut mit allen seinen Teilen zu planen, damit rechtzeitig bedarfsgerecht abgedeckt werden kann.“

Nun könne auch die Schlosskirche umgeklemmt werden, die bisher noch an einem anderen Versorgungsstrang hing, sagt er. Die noch zu bauende Orangerie wird künftig von dieser Station Energie beziehen sowie die eine Hälfte des Lustgartens Strom erhalten können.

Die andere Lustgarten-Seite bekäme später Strom von einer Trafostation im Bereich der jetzt noch nicht angefassten Kuh- und Pferdeställe (vorgesehener Hotel-Bereich). Sie ergänze das Netz aus dem jetzt installierten Trafohaus und der bereits bestehenden Station am Gutshaus. „Am Parkplatz hinter dem künftigen Hotel haben wir dann auch eine Ladestation für Elektroautos vorgesehen“, schaut Ruppersberger voraus.