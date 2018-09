Gespräche über Gullys und Gräben

Elke Lang

Rieplos Neun Einwohner des Storkower Ortsteils hatten es sich zur Ortsbegehung erst einmal gemeinsam mit Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und Bauhofleiter Felix Mayer auf Bänken gemütlich gemacht. Es wurde über Straßenlärm, Gullys und den Graben gesprochen.

„Größere Probleme haben wir nicht“, schloss Ortsvorsteher Hartmut Paschke die Sitzrunde, um zur eigentlichen Begehung einzuladen. Der erste Halt war bereits vor der Alten Schule geboten, die als Gemeindehaus genutzt wird. Ein Baum davor verdeckt die schöne Ansicht, hat Brigitte Müller festgestellt, die gegenüber wohnt und immer mal ordnend in dieser Grünanlage tätig wird. Sie bedankt sich beim Bauhof: „Ein Anruf genügt, und es kommt jemand.“

Dass die nicht „größeren Probleme“ eigentlich die alten sind, zeigte sich am Graben, durch den täglich über 3000 Kubikmeter geklärtes Wasser fließt. „Da kann man ein Foto vom vorigen Jahr nehmen. Es hat sich nichts geändert“, klagte der Ortsvorsteher. Es wirkt wie ein gesundes Biotop, so wuchert das saftige Grün. Aber: „Keiner bewässert noch seinen Garten damit, denn das Wasser ist kontaminiert mit Hormonen und Herzmedikamenten“, weiß er. „Durch den hohen Nährstoffeintrag ist er zugewachsen, das Wasser steht fast wie in einem Absetzbecken, und er müsste zweimal im Jahr gereinigt werden.“

In diesem Jahr wurde er einmal gereinigt, aber das Grün ein Vierteljahr lang nicht weggeräumt. „Es hat gestunken.“ Der Graben falle in das Terrain von zwei Bodenverbänden, „aber keiner fühlt sich zuständig“, ist Hartmut Paschkes Eindruck. Das Problem mit dem Straßenwasser, das auf den Gehweg und in die tieferliegenden Grundstücke fließt, ist seit drei Jahren bekannt, als die L 23 gebaut wurde. Einige Gullys sind höher als das Straßenniveau. Vor dem Straßenbau sei alles in Ordnung gewesen. Da könne der Bauhof nichts machen, da müsse das Landesstraßenbauamt nacharbeiten, so Felix Mayer. Wegen des starken Straßenverkehrs mit schweren Lastwagen wünschen sich die Einwohner Geschwindigkeitsabsenkung auf 30 Stundenkilometer. „Das wird nicht genehmigt“, hat die Bürgermeisterin schon erfahren müssen, will aber noch mal nachhaken. Damit man in Spitzenzeiten überhaupt über die Straße kommt, sollten Zebrastreifen angebracht werden, war ein Vorschlag.

Weitere Wünsche waren für die etwa zehn Kleinkinder ein Spielgerät auf dem Hof des Gemeindehauses und die Restaurierung der Schrifttafel auf dem Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Der Adler oben drauf war in den 90er Jahren für 15000 DM restauriert worden. Jetzt ist die Schrift unleserlich geworden, und das Gedenken soll um die Opfer jeglicher Gewaltherrschaft, auch nach 1945, ergänzt werden. „Das kann vom Ortsbudget bezahlt werden, und auch die Jagdgenossenschaft ist bestimmt nicht kleinlich“, verhieß Hartmut Paschke. So wie bei der Ortsbegehung in Neu Boston kam auch hier der Wunsch nach einem durchgehenden Radweg von Storkow nach Spreenhagen zur Sprache.

Auch hier konnte die Bürgermeisterin nur auf das Hauptproblem verweisen, nämlich auf den Unwillen vieler Grundstücksbesitzer, die das für den Weg benötigte Land nicht verkaufen wollen.