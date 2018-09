Thomas Gutke

Frankfurt/Kunowice (MOZ) Auch Frankfurt an der Oder war mal Luftfahrt-Drehkreuz – dank eines Verkehrsflugplatzes in Kunersdorf. Der neue Archivkalender des Stadtarchivs erzählt vom Frankfurter Traum von Fliegen. Und zeigt Luftbildaufnahmen der Stadt aus den Jahren 1918, 1929 und 1945.

Es war eine kleine einmotorige Messerschmitt M18b, die am frühen Morgen des 22. Juli 1929 regionale Luftfahrtgeschichte schrieb. Gegen 9.30 Uhr setzte das viersitzige Passagierflugzeug auf der Rollbahn in Kunersdorf auf – und eröffnete damit den Frankfurter Verkehrsflugplatz. Applaus brandete auf, Hunderte Schaulustige waren vor Ort, darunter die versammelte lokale Politprominenz. Oberbürgermeister Hugo Kinne überreichte dem Piloten ein silbernes Zigarettenetui und hielt eine Rede. Kurz darauf hob die Maschine wieder ab.

Von diesem Tag an verbanden die Zubringerflugzeuge Frankfurt mit den Metropolen der Welt. Dank der Linie Stettin – Frankfurt – Cottbus – Dresden, betrieben von der Deutschen Verkehrsflug AG, war die Stadt nun an das zivile Luftverkehrsnetz angeschlossen. Wenn auch nur für ein kurzes Zeitfenster. Im ersten Jahr flogen 183 Passagiere von Frankfurt ab. Der Verkehrsflugplatz besaß neben einem großen Verwaltungsgebäude sogar ein Flughafenrestaurant und eine unterirdische Tankanlage.

Nachzulesen ist dies im siebten Kalender des Stadtarchivs, produziert von der Kalendermanufaktur Verden. „Die Kalender sollen nicht bloß Souvenir sein, sondern auch historische Kenntnisse vermitteln“, betonte Stadtarchivar Ralf-Rüdiger Targiel bei der Präsentation am Donnerstag in der Lukas-Buchhandlung. Den historischen Luftbildern für die zwölf Kalendermonate ist daher auf zwei Seiten erneut ein historischer Abriss vorangestellt, diesmal zum Flugwesen.

Der Frankfurter Traum vom Fliegen reicht demnach bis ins 18. Jahrhundert zurück. Im Frühjahr 1784 stiegen vor Tausenden Zuschauern im Garten der Freimaurerloge unbemannte Ballons aus Schweinedärmen auf. Der größte erreichte „eine Höhe von etwa 110 Metern, bevor er über der Stadt abstürzte“, schreibt Targiel. 1889 sprang ein Ballonfahrer mit dem Fallschirm über der Stadt ab, er landete sicher in Kliestow. 1910 drehte das erste lenkbare Luftschiff über der Dammvorstadt seine Runden. Und am 19. August 1911 schließlich landete erstmals ein Flugzeug auf einem waldumrandeten, vom Militär als Exerzierplatz genutzten Platz in Kunersdorf. Jede neue Landung, berichtet Targiel, ließ die Frankfurter damals in Scharen in das heutige Kunowice strömen.

Die Flugbegeisterung war groß, weshalb die Stadtverordneten 1913 auch mehrheitlich der Errichtung eines Flugstützpunktes neben dem Exerzierplatz zustimmten. Dieser eröffnete am 28. Juni 1914; es war der erste in der Mark Brandenburg überhaupt. Piloten konnten hier übernachten, ihre Maschinen warten oder reparieren lassen. Ab 1915 jedoch wurde der Stützpunkt zu einem großen Militärflugplatz ausgebaut; mit zehn großen Flugzeughallen, Stein- und Holzbaracken. Von hier aus starteten Testflüge mit Fliegerbomben, vor allem aber diente der Standort als Ausbildungsstätte. „Reihenweise“, so Targiel, seien Flugzeuge damals „abgeschmiert“; einige Flugschüler hätten dies auch mit ihrem Leben bezahlt.

Nach dem 1. Weltkrieg wurde der Flugbetrieb zunächst eingestellt. Auf dem Gelände mietete sich zeitweise eine Munitionszerlegungsfirma ein, ehe man im Zusammenhang mit Bestimmungen im Versailler Vertrag viele Gebäude demontierte.

Doch „spätestens 1925 dachte man in Frankfurt wieder an das Fliegen“, erzählt der Stadtarchivar. Der Traum von einem Passagier-Flughafen lebte fort – und erfüllte sich im Juli 1929. Gleich nach dessen Eröffnung entstand auch ein Großteil der Luftbildaufnahmen, die im Archivkalender mit abgedruckt sind. Im Auftrag der Hansa-Luftbild GmbH fertigte ein Pilot Bilder für eine Serie von Postkarten an. Die Zeitzeugnisse geben Einblicke in das historische Zentrum, die westlichen Stadtteile, den alten Hohenzollernplatz, die Dammvorstadt oder den Frankfurter Norden. Im Zuge der nationalsozialistischen Machtübernahme endete die zivile Luftfahrt in Frankfurt. Der Flugplatz diente wieder ausschließlich militärischen Zwecken, ehe er nach Weltkriegsende 1945 ganz stillgelegt wurde.

Kurz vor der großflächigen Zerstörung der Innenstadt fotografierte ein deutscher Pilot bei einem Beobachtungsflug am 7. April 1945 Frankfurt aus großer Höhe. Es ist das letzte Bild im Kalender, der vorerst in einer Auflage von 250 Stück gedruckt wurde. Er kostet 19 Euro und ist neben der Lukas-Buchhandlung auch in der Hutten-Buchhandlung und der Deutsch-Polnischen Tourist-Information erhältlich.