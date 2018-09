TuS schießt sich in den Derby-Modus

Stefan Zwahr

Sachsenhausen (MOZ) Sieben Tage nach dem ersten Saisonsieg (5:1 gegen Eisenhüttenstadt) präsentierte sich der TuS 1896 Sachsenhausen erneut in Torlaune. In der Fußball-Brandenburgliga gelang beim SV Falkensee-Finkenkrug ein 4:0 (2:0)-Erfolg.

Auch im sechsten Pflichtspiel der Saison ging der Vizemeister früh in Führung. Keine vier Minuten waren gespielt, als Edgar Kordecki per Schuss aus der zweiten Reihe traf. „Dann verloren wir leider die Spielkontrolle, haben es nicht mehr mit der Konsequenz weiterverfolgt“, bedauerte Trainer Oliver Richter. Der Gegner sei nicht gefährlich geworden, „wurde von uns aber latent im Spiel gehalten“.

Dementsprechend fand der Coach in der Kabine deutliche Worte. Diese zeigten Wirkung: Sachsenhausen wusste sich zu steigern und gewann am Ende auch in der Höhe verdient. Die weiteren Torschützen: Robert Wiesner (51./nach Freistoß-Vorlage von Andor Müller), Müller (72./schloss Konter nach Kopfball-Ablage von Paul Döbbelin ab) und abermals Kordecki (83./nach Müller-Eckball).

Einen ganz besonderen Nachmittag erlebte Adrian Sommerer, der in der 88. Minute eingewechselt wurde. 518 Tage nach seinem Kreuzbandriss stand er erstmals in einem Punktspiel auf dem Platz. „Darüber freuen wir uns am meisten“, so Richter. Der Sieg in Falkensee sei übrigens nichts wert, wenn sein Team „nicht mit Feuer und Alarm in die Derbywoche“ gehen würde. Das Spiel gegen Oranienburg (Sonntag, 15 Uhr) sei das wichtigste Spiel der Saison. „Darauf freut sich der ganze Verein.“

TuS 1896: Demuth - Weigt, Wiesner, Höpfner, Schulte (72. Rutzen), Wulff, Heidenreich (55. Döbbelin), Kordecki, Dellerue, Müller (88. Sommerer), Groll