OHC vergibt Chance auf Kantersieg

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) 52:16 Minuten waren gespielt, als Eike Wertz am Sonnabend für den Handball-Drittligisten Oranienburger HC zum 31:23 traf. In den verbleibenden acht Minuten gelang den Oberhavel-Kreisstädtern kein einziger Treffer mehr – bei sechs Gegentoren durch den HSV Hannover.

„Wir freuen uns über die ersten 50 Minuten. Das nehmen wir mit“, sagte Trainer Christian Pahl nach dem zweiten Auswärtssieg binnen einer Woche. In den nächsten Tagen werde die Schlussphase sicherlich thematisiert, aber: „Ich nehme das auf meine Kappe, denn mit den Wechseln habe ich den Fluss raus genommen. Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Wir sind total zufrieden.“ Grund: „Ich hatte nie Angst, dass wir verlieren. Dennoch darf uns so etwas wie in den letzten Minuten nicht passieren.“

Im gesamten Spielverlauf lagen die Gäste nur ein Mal zurück (1:2). „Wir haben es aber in der ersten Halbzeit nie geschafft, uns richtig abzusetzen“, bedauerte der Coach der Oranienburger. Diese ließen einige Chancen ungenutzt und vergaben so die Chance, das Spiel in einer frühen Phase klarer zu gestalten. Dennoch war Pahl zufrieden. „Wir haben Milan Mazic gut zugestellt, zwangen den Rückraum und die Außen oft in die Entscheidung. Taktisch war das gut. Wir haben viel von unserem Plan umgesetzt.“ Das gelang gerade im zweiten Abschnitt. Erst in der Schlussphase trafen die Gäste viele Fehlentscheidungen.

Da war Christoph Genilke nicht mehr dabei. „Er hat in der Luft einen Spieler geschubst und traf ihn im Gesicht. Das kann man so auslegen“, kommentierte Pahl die Rote Karte. Diese hat keine Auswirkungen auf das anstehende Heimspiel gegen Schwerin (Sonnabend, 18.30 Uhr).

Seine ersten Minuten im OHC-Tor bekam Neuzugang Paul Porath. „Es tut mir leid für ihn, dass er in der Phase kam, wo nach vorne nichts mehr funktioniert“, so Pahl.