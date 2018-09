Förderverein hilft unbürokratisch

Nadja Voigt

Wriezen/Neutrebbin (MOZ) Im Fall des Jungen aus Wriezen, für den seine Mutter die tägliche Fahrt in die – aus Sicht des Amtes falsche – Schule nach Neutrebbin selber zahlen sollte, ist Bewegung gekommen. Die Mutter hat sich an Jessica Treptow-Klingen als Vorsitzende des Kreisschulbeirates gewandt. „Ich konnte ihr auf die Schnelle nicht helfen“, berichtet Jessica Treptow-Klingen. „Da ich aber gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Lesende Grundschule Neutrebbin bin, habe ich mich mit der Vorsitzenden Juliette Beier und der Kassenwartin Alena Herrmann kurz geschlossen. Und wir haben auf schnellem und vor allem unbürokratischen Wege geholfen.“ Der Junge bekam eine Monatskarte. „Diese Hilfe beziehungsweise Unterstützung leisten wir zwei Monate“, so Jessica Treptow-Klingen über die Übergangslösung. Bis dahin, hoffen alle Beteiligten, auf eine Klärung durch das zuständige Amt in Seelow. „Der Junge hat sich sehr darüber gefreut dass er nicht mehr mit dem Fahrrad fahren muss, sondern jetzt auch den Bus nutzen kann“, berichtet Jessica Treptow-Klingen.

Der zwölfjährige Junge war im November vergangenen Jahres nach Wriezen gezogen. Seine Mutter wollte ihn gerne für den Rest des Schuljahres wenigstens in seiner gewohnten schulischen Umgebung lassen. Obwohl man ihr den Schulwechsel nach Wriezen – mitten im Schuljahr – angeraten hat. „Aber ich wollte gerne, dass er die sechste Klasse an seiner Schule, die er seit der ersten Klasse besucht und wo seine Freunde sind, zu Ende macht“, erzählte die 43-Jährige zu Beginn des Schuljahres der MOZ. Als er zum neuen Schuljahr dann nach Wriezen in die weiterführende Schule wechseln wollte, hieß es von dort, man habe keine Kapazitäten. Weshalb der Junge nun weiter in Neutrebbin zur Schule geht.

Die Busfahrt für den Sohn hin und zurück kostet die Alleinerziehende Mutter täglich 4,80 Euro. Denn eine Unterstützung hinsichtlich der Fahrtkosten bewilligt das Schulverwaltungsamt nicht, weil er nicht auf die nächstgelegene Schule in Wriezen gewechselt ist. „Wie auch, wenn er dort keinen Platz bekommt“, fragt sich die Familie des Jungen bis heute.