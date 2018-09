0:2 bei SVA-Reserve: Borgsdorf hadert mit Referee

Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Im Duell der ungeschlagenen Kreisrivalen setzte sich der SV Altlüdersdorf II am vierten Spieltag der Fußball-Landesklasse Nord gegen den FSV Forst Borgsdorf mit 2:0 durch. Die Tore für die Lila-Weißen erzielten Tobias Karsten (75.) und Romeo Cryciant Siewe Foumbissie (90.+1).

Bitter sei die Niederlage gewesen, bemerkte Gästetrainer Jonny Ratajczak. Und ärgerlich. „Wir hätten nach diesem Aufwand einen Punkt mitnehmen können. Bis zum 0:1 haben wir clever verteidigt.“ Und in der Schlussphase gelang den Borgsdorfern auch der Ausgleich, doch der Treffer wurde nicht anerkannt. Nach einem Kopfball von Vincent Lipp prallte der Ball gegen den Innenpfosten. SVA-Torwart Philipp Pommerening musste eingreifen – und parierte aus Sicht der Gäste erst hinter der Linie. „Ich kann es nicht sagen, weil ich es wirklich nicht gesehen habe“, versicherte Altlüdersdorf-Trainer Steven Bergmann. Er räumte aber ein, dass der Schiedsrichter-Beobachter den Ball auch hinter der Linie gesehen habe. Referee Guido Rauchstein verließ sich auf seinen Assistenten und ließ weiterspielen.

Nicht nur wegen dieser Szene waren die Gäste mit der Leistung des Unparteiischen unzufrieden. „Er hatte keine richtige Linie. Dem 0:1 ging ein Foul an Dirk Warnke voraus“, bemängelte Ratajczak. Und Bergmann sah ein rotwürdiges Einsteigen von Michael Wünsche gegen Jimenez de Lucas (65.).

Das Spiel sei laut Bergmann von der Taktik geprägt gewesen. „Wir hätten viel früher die Tore machen müssen. Nach der Pause fanden wir viel besser rein und hatten reihenweise Chancen.“ Im ersten Abschnitt habe sein Team auf dem Nebenplatz gegen den Wind gespielt und „nicht so guten Zugriff“ auf das Spiel gehabt. „Da war das Match ausgeglichen. Es gab keine richtigen Chancen.“

Ratajczak betonte, seinem Team keinen Vorwurf machen zu können. „Der SVA hat eine gute Band, so wie ich sie auch vorher eingeschätzt habe. Sie bringen von der Anlage her viel mit und sind in ihren Aktionen bis zum Ende ruhig geblieben. Mein Kader war doppelt so alt.“

ALTLÜDERSDORF II: Pommerening - N. Unglaube (67. De Lucas; 87. J. Unglaube), Correa, Foumbissie, Schäfer, Schade, Bergner (73. Bergner), Tabe, Karstedt, Tchiendja, Dembowsky

BORGSDORF: Kleeblatt - Flederich, Kühl, Schöniger (77. Becker), Brodkorb (46. Warnke), Bacak (86. Krebs), Ratajczak, Wassmann, Wünsche, Benbrahim, Lipp