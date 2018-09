Groß Schönebeck gewinnt "Europäischen Dorferneuerungspreis 2018"

Viola Petersson

Groß Schönebeck/Fließ (MOZ) Preisverleihung auf internationaler Bühne. Der Schorfheide-Ort Groß Schönebeck (Barnim) ist seit Freitagabend offiziell Träger des „Europäischen Dorferneuerungspreises 2018 für ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender Qualität“.

Eine 25-köpfige Delegation mit Akteuren war vom 20. bis 22. September nach Fließ in Nordtirol gereist, um die Auszeichnung im Rahmen des „Europäischen Festes der Regionen“ entgegenzunehmen. In Groß Schönebeck sei es gelungen, einen radikalen Wandel durch kreative, innovative und stark gemeinschaftliche Projekte unter allen Einbeziehung aller Gruppen in Dorf zu bewältigen und ein neues positives Lebensgefühl zu verbreiten, heißt es in der Einschätzung der Jury.

Die Groß Schönebecker präsentierten während des Festes an einem Stand ihr Wettbewerbsprojekt und trugen mit einem Auftritt der „Original Schorfheider“ zum kulturellen Gelingen bei. Insgesamt hatten sich 23 Teilnehmer aus ganz Europa an dem Wettbewerb Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung beteiligt, von den 13 in die höchste Preiskategorie eingestuft wurden. Groß Schönebeck war als Vertreter des Landes Bandenburg am Start.