Axel Vogel hält an Klage fest

Ines Weber-Rath

Seelow/Lebus (MOZ) Grünenpolitiker Axel Vogel will mit einem von ihm in Auftrag gegebenen Gutachten die von der Frankfurter Staatsanwaltschaft und vom Generalstaatsanwalt des Landes abgewiesene Klage doch noch erzwingen.

Auf den Beitrag „Landrat sieht Ehrenamtler kriminalisiert“ in der Mittwochausgabe des Oderland Echo hat sich der Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, Axel Vogel, in unserer Redaktion gemeldet. Er sieht sich von Landrat Gernot Schmidt (SPD) und dem Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann zu unrecht beschuldigt. Schließlich habe er keinen Ehrenamtler, sondern die für den Abschuss des Wisents verantwortlichen Amtsmitarbeiter und Jäger angezeigt.

Für ihn stelle sich die entscheidende Frage, ob eine abstrakte Gefahr den Abschuss eines streng geschützten Tieres rechtfertige, so Vogel weiter. Für ihn liest sich die Begründung des Generalstaatsanwaltes so. Obwohl jener eine an diesem 13. September 2017 in Lebus „unmittelbar bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ sieht und Belege dafür anführt. Der Staatsanwalt bestätigt, dass der Wisent zur Gefahrenabwehr erschossen wurde.

In einem stimmt Grünenpolitiker Axel Vogel Landrat Gernot Schmidt indes zu: Sollte sich bestätigen, dass eine abstrakte Gefahr ausreicht, um streng geschützte Tiere zu töten, werde er tatsächlich eine Gesetzesinitiative starten, um diese aus dem allgemeinen Ordnungsrecht herauszunehmen, kündigte der Grünen-Politiker an. Dann müssten in einem Fall wie dem Lebuser wohl Naturschutz-Experten agieren.