Nachwendezeit als tiefer Bruch

Panketal Gast der jüngsten Panketaler Kamingespräche war Wolfgang Engler, der 2017 emeritierte Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch. Im Mittelpunkt stand sein druckfrisches Buch zu Analysen und eigenen Erfahrungen des Ostdeutsch-Seins.

Engler stellte sich den Fragen des Moderators Michael Schäfer und der Besucher. Sein Buch „Wer wir sind. Die Erfahrung ostdeutsch zu sein“ ist ein Gesprächsband, eine Gemeinschaftsarbeit mit Jana Hensel. Es ist ein gedruckter Dialog auf 288 Seiten. Das „Wir“ bilden zwei Publizisten, Jana Hensel, Jahrgang 1976 aus Borna, und eben Wolfgang Engler, 1952 in Dresden geboren. Beide führten zwei Tage lang ein Streitgespräch im Studio, das sie dann in mehreren Überarbeitungen verschriftlichten. Heraus gekommen ist ein Buch, das Auskünfte über Ostdeutsch-Sein liefert. Genau darum drehte sich auch das Kamingespräch, zu dem als Mitveranstalter neben Michael Schäfer auch die Bürgerstiftung Panketal eingeladen hatte. Rund 70 Zuhörer kamen in die „Alte Schmiede“ in Zepernick.

Nach Vereinheitlichungserfahrungen gefragt, gab Engler die starken Beharrungskräfte zu bedenken. Für Engler liegt das Besondere am Ostdeutsch-Sein in der Radikalität und Schnelligkeit des Kollaps der DDR. Die Nachwendejahre sind für ihn Schlüsselzeiten. Die ostdeutschen Erfahrungen der Veränderungsprozesse stilisiert er zu einem historischen Bruch, der Resultate von einer Tiefe erzeugte, die mit denen des 30-jährigen Krieges vergleichbar seien.

Auf Fragen, was aus seinen differenzierten Analyse als konkrete Tipps fürs Handeln im Hier und Jetzt folge, hatte Engler keine eindeutige Antworten parat. Einer Quote für Ostdeutsche redete er nicht das Wort. Er empfahl das Gespräch, sich Lebensgeschichten zu erzählen. Er attestiert dem heutigen kapitalistischen Deutschland, dass Freiheit sehr wohl existiere, gleichwohl sei der Umgang mit Freiheit schwierig. Es bedürfe Mut, Haltung zu zeigen. Für Engler als Intellektuellem ist es geradezu eine Pflicht, Vielfalt herzustellen, Dissens zu markieren und Ungehörtem Stimme zu geben.

Die „Panketaler Kamingespräche“ werden im Frühjahr 2019 fortgesetzt. Dann wird Detlev Ganten, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der „Charité“ in Berlin, zu Gast sein.