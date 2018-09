Junger Brandenburger ersteigert Treuhand-Grundstück

Mathias Hausding

Berlin (MOZ) Bauernhöfe, Eigenheime und Gewerbeparks – in Berlin kamen am Freitag wieder einmal im großen Stil Immobilien aus ganz Deutschland unter den Hammer. Für einen jungen Brandenburger erfüllte sich ein Lebenstraum. Er ist nun Eigentümer eines 18 000-Quadratmeter-Grundstücks in Märkisch-Oderland.

Nervös sei er nicht, sagt Stephan Eckert, als der Auktionstag in einem Hotel am Kurfürstendamm gegen Mittag so langsam Fahrt aufnimmt. Mehr als 100 Immobilien aus privater und öffentlicher Hand versteigert die Deutsche Grundstücksauktionen AG an insgesamt zwei Tagen. Eckert hat es auf ein ehemaliges Volksarmee-Gelände an der Oder in Reitwein abgesehen. Zwei Lagerhallen, ein laut Exposé „ruinöses“ ehemaliges Kasernengebäude, Heizhaus mit Werkstatt sowie Pferdekoppel und Wiese gehören zu dem asbestbelasteten Anwesen. Startpreis 35 000 Euro.

Dass es zum Verkauf steht, hat er eher zufällig erfahren. Seit ein paar Jahren ist er einer der Mieter auf dem grünen Areal am Ortsrand. Der 35-Jährige hat hier in einer solidarischen Gemeinschaft Gemüse angebaut und 30 Familien direkt beliefert. Seit Anfang des Jahres weiß er, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) als Treuhandnachfolgerin das Grundstück verkaufen will. Den Gemüseanbau hat Eckert deshalb eingestellt, weil er nicht wusste, ob er überhaupt noch ernten kann.

Stattdessen fasste er den Plan, bei der Auktion mitzubieten. Er suchte Unterstützer und Geldgeber. Die Gemeinde befürwortet seine Pläne. Einen Imker, einen Baumpflegebetrieb und eine Firma, die Wildblumen-Saatgut produziert, hat er als bisherige Mit-Mieter auf seiner Seite. „Es geht mir vor allem darum, das Gelände zu sichern. Reitwein ist voll, das hier ist der letzte Freiraum“, sagt Stephan Eckert. Betriebsübergreifende Kooperationen, Büros und ein Gemüsegarten schweben ihm vor. Der gelernte Elektriker wäre quasi der Verwalter. Außerdem will er in die Baumpflegefirma einsteigen.

Eckert ist überzeugt, dass er genug Geld zusammen hat, um die Auktion zu gewinnen. Nicht so glücklich ist er darüber, dass ein Mitbieter im Publikum sitzt, ein Sanitär-Unternehmer aus seinem Dorf. Eckert sucht noch einmal das am Ende erfolglose Gespräch mit ihm. Preistreiberei müsse doch nicht sein, findet er. Je höher der Preis für ihn, umso weniger Geld hat er für die Sanierung des Areals. Über seine Pläne mit dem Grundstück will der Sanitär-Unternehmer der Zeitung nichts sagen.

Kurz vor 17 Uhr kommt es zum Bieterduell zwischen den beiden. „Das ist ja wie beim Tennis“, stöhnt der Auktionator über das Hin und Her. In Tausender-Schritten geht es von 35 000 bis 67 000 Euro, da zögert der Mitbieter erstmals, macht aber weiter. Bei 85 000 will er eigentlich aufgeben, so scheint es. Kurz bevor der Hammer zum dritten Mal fällt, hebt er doch die Hand. Bei 87 000 Euro ist dann aber Schluss. „Yeah!“, ruft Stephan Eckert und reckt beide Arme in die Höhe. Seine mitfiebernden Freunde und sein Vater umarmen ihn. Alle ärgern sie sich mit Blick auf den Bieterkampf über „die sinnlosesten 50 000 Euro, die je ausgegeben wurden“. Aber dann ziehen sie los, feiern. „Und zwar mega“, ruft Stephan Eckert.