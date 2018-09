Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Dichtes Gedränge herrschte am Sonnabend rund um den Polizeistandort in der August-Bebel-Straße. Der Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Ost zog Hunderte, wenn nicht Tausende Besucher an.

An insgesamt 45 Stationen gaben Polizisten, aber auch Katastrophenhelfer wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Verkehrswacht und andere einen Einblick in ihre Tätigkeit.

